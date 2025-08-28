Qatar y Egipto denuncian las acciones "irresponsables" de Israel en Líbano y Siria

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, y el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelatti, han denunciado este jueves las acciones "irresponsables" de Israel en Líbano y Siria, que "ponen en peligro la seguridad de toda la región".

Tras reunirse en la ciudad egipcia de El Alamein, el también ministro de Exteriores qatarí y su homólogo han indicado durante una rueda de prensa conjunta que Israel "sigue atacando diariamente el sur de Líbano" a pesar del alto el fuego. "Otras veces ataca otras regiones", han alertado, según informaciones recogidas por el diario egipcio 'Al Ahram'.

"Las operaciones de Israel también se han vuelto más frecuentes y violentas en Siria: el jueves, un alto cargo afirmó que el Ejército había perpetrado una operación aérea durante la tarde del miércoles en una zona al sur de Damasco después de que fuera bombardeada", han puntualizado.

Las partes han abordado también la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, donde han muerto cerca de 63.000 personas en menos de dos años. "Es doloroso ver cómo la comunidad internacional se muestra tan poco activa ante lo que sucede en Gaza. Ver que los intentos de poner fin a la violencia son ignorados", han aclarado, al tiempo que han condenado la "agresión israelí" y la "expansión de asentamientos en Cisjordania".

"La comunidad internacional debe asumir sus responsabilidades y poner fin al bloqueo y a la hambruna en Gaza. Qatar y Egipto están comprometidos con la idea de lograr un alto el fuego", ha sostenido por su parte el primer ministro qatarí.