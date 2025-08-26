Agencias

Rusia denuncia que Ucrania y sus "patrocinadores europeos" quieren anular los acuerdos de Alaska

Por Newsroom Infobae

Las autoridades rusas han denunciado que Ucrania y sus "patrocinadores europeos" quieren anular los acuerdos que alcanzaron los presidente de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, durante su encuentro hace una semana en Anchorage, en el estado de Alaska.

Así se lo ha transmitido el viceministro de Asuntos Exteriores, Mijail Galuzin, al embajador de Turquía en Moscú, Tanju Bilgic, en un encuentro que han mantenido este martes en la sede del ministerio para dar una nueva actualización de aquel encuentro a las autoridades de Ankara.

Galuzin ha destacado durante la reunión la "línea poco constructiva" de Ucrania y sus socios europeos, quienes pretenden "anular los acuerdos alcanzados en la reunión de Anchorage para revisarlos posteriormente", reza una nota de Exteriores.

El pasado 15 de agosto, la base militar Elmendorf-Richardson, en Alaska, fue escenario de un momento hasta ahora inaudito en esta fase de la guerra, con un encuentro al más alto nivel entre Putin y Trump, que dejó ningún acuerdo sobre la mesa, pero sí supuestos avances que siguen sin concretarse en el frente.

