Agencias

Ucrania anuncia la toma de cuatro localidades en la región de Donetsk

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades ucranianas han informado este domingo de la toma de cuatro localidades en la región de Donetsk, escenario habitual de avances lentos de las fuerzas militares rusas.

En concreto, las Fuerzas Armadas ucranianas han capturado las localidades de Mijailivka, Zeleni Hai, Volodimirivka y Novomijailivka, según ha informado el Ministerio de Defensa.

"Estoy activo en las zonas de combate. El frente de Pokrovsk es el más difícil, donde la defensa de la independencia ucraniana y la bandera ucraniana no son solo palabras vacías, sino que nos arriesgamos a diario por algo muy real", ha destacado el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksander Sirski, en un mensaje publicado en Facebook en el que recoge los avances ucranianos.

Ucrania ha logrado pequeños avances territoriales en los últimos días en el sureste del país, donde hasta ahora las tropas rusas eran las que avanzaban. El principal foco de combates es la ciudad de Pokrovsk que cita Sirki.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Xabi Alonso: "Después de la semana pasada, necesitábamos a todos y Rodrygo es uno más"

Xabi Alonso: "Después de la

Los españoles Pablo Carreño y Alejandro Davidovich pasan a segunda ronda en Flushing Meadows

Los españoles Pablo Carreño y

Israel insta a Europa a "elegir" entre su país y Hamás tras la dimisión de ministros de Países Bajos

Israel insta a Europa a

Aumentan a seis muertos y 86 heridos las víctimas por la oleada de ataques de Israel contra Yemen

Aumentan a seis muertos y

El alcalde de Cali denuncia amenazas de muerte por las disidencias de las FARC

El alcalde de Cali denuncia