Al menos cuatro heridos en una nueva oleada de ataques de Rusia contra Kiev y Járkov

Una nueva oleada de ataques rusos perpetrados en la noche de este martes contra la ciudad de Kiev, capital de Ucrania, y la de Járkov se ha saldado con al menos cuatro personas heridas, amén de daños contra decenas de viviendas y otras infraestructuras.

En Kiev, donde han sido registradas "potentes explosiones" producto de misiles balísticos lanzados contra la urbe, el balance de heridos asciende a dos víctimas, según ha informado en redes el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

Asimismo, por cuenta de los referidos ataques contra la capital ucraniana varios almacenes del distrito de Desnianskyi han resultados incendiados, así como en el de Sviatoshinski se ha declarado un incendio en un edificio no residencial.

Con relación a la ciudad de Járkov, donde han resultado afectadas más de una veintena de viviendas particulares, cristales de las ventanas de la iglesia o la red de alumbrado público, el alcalde Igor Terejov ha informado de que al menos dos personas presentan una "reacción aguda al estrés".

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