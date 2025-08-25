Agencias

Terelu Campos ignora la polémica de Pedro Serrano con su hermana Carmen

Pedro Serrano, extrabajador de Carmen Borrego, ha ofrecido una entrevista a 'Fiesta' hablando de la pequeña de las Campos y culpándola de su fracaso profesional. Cuando la madre de este cayó enferma, la relación de amistad que tenían se vio afectada porque la hija de María Teresa Campos se volvió distante.

Carmen le prometió ser el presentador principal del programa en el que trabajaban de Castilla-La Mancha la siguiente temporada, pero sin embargo "no me contrataron ni ahí ni en ningún otro medio porque Carmen tenía mucho poder, una productora llegó a asegurarme que había mediado para que no me dieran trabajo".

Aunque la hermana de Terelu Campos no quiso entrar en 'Fiesta' para contestarle, le mandó un mensaje a través de su amiga Belén Rodríguez... asegurando que el testimonio es falso y que ni siquiera se acuerda de su cara.

La que no ha querido pronunciarse ha sido Terelu, que cuando abandonaba las instalaciones de Mediaset tras presentar 'Aires de fiesta' evitaba a toda costa las preguntas sobre Pedro.

