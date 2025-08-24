(Previa) Athletic y Rayo ponen a prueba su buen arranque en San Mamés

El Athletic Club afronta este lunes una nueva cita en San Mamés ante el pujante Rayo Vallecano (19.30 horas), con los dos equipos buscando mantener la buena dinámica tras vencer en su estreno, en una segunda jornada de LaLiga EA Sports en la que el Sevilla FC quiere olvidar en casa su frustrante derrota del debut frente a un Getafe CF que espera volver a vencer a domicilio (21.30 horas).

Al calor de su público, los de Ernesto Valverde se impusieron la pasada jornada al Sevilla (3-2) en un partido que parecían encarrilar con los goles de Nico Williams y Maroan Sannadi en la primera parte y que se les complicó en el minuto 72 con el empate nervionense; a menos de diez minutos para el final, Robert Navarro, una de las incorporaciones de este verano, apareció para rescatar los tres puntos.

Ahora, el conjunto bilbaíno espera mantener esa pegada y conservar ese carácter este lunes en un partido en el que no podrá contar con el lesionado de larga duración Unai Egiluz y para el que son duda Oihan Sancet, Unai Gómez y Beñat Prados. Sí estará seguro Iñigo Ruiz de Galarreta, que el sábado se incorporó a los entrenamientos con el grupo.

Enfrente, el Rayo deberá centrarse en la competición doméstica antes de afrontar el jueves en Vallecas su vital compromiso de vuelta de la previa de la Conference League ante el Neman Grodno bielorruso, una eliminatoria que pusieron de cara gracias al 0-1 de la ida con un gol de Álvaro García.

El centrocampista utrerano también vio puerta en el estreno liguero de los de Iñigo Pérez, que asaltaron Montilivi (1-3) en un encuentro en el que anotaron además Jorge de Frutos e Isi Palazón y marcado por la expulsión a los 43 minutos del portero local Paulo Gazzaniga. Abdul Mumin es la única baja confirmada, mientras que Luiz Felipe y Óscar Valentín son duda.

EL SEVILLA BUSCA SU PRIMER TRIUNFO ANTE EL GETAFE

Por otra parte, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla ansía lograr su primera victoria de la temporada después de quedarse cerca de puntuar en San Mamés, donde a pesar de neutralizar el 2-0 de los 'leones' con los tantos de Dodi Lukebakio y Lucien Agoumé sucumbieron en el tramo final.

El club sevillista continúa con problemas para inscribir a muchos de sus jugadores, como Ruben Vargas, Odysseas Vlachodimos, Alfon o Kelechi Iheanacho, y Matías Almeyda deberá hacer encaje de bolillos para armar un once en el que tampoco podrán estar Joan Jordán, Adnan Januzaj, Ramón Martínez ni Stanis Idumbo Muzambo, lesionados.

El conjunto azulón, mientras, afronta su segundo partido lejos del Coliseum con la esperanza de repetir el resultado cosechado en ABANCA Balaídos, donde Adrián Liso y Christantus Uche acabaron con la resistencia del RC Celta (0-2).

El delantero nigeriano podría salir del equipo por las dificultades de inscripción de muchos futbolistas; Juanmi Jiménez, Kiko Femenía, Yvan Neyou, Javi Muñoz y Abdel Abqar todavía no cuentan con ficha, mientras que Álex Sancris tampoco estará disponible al tener que cumplir su segundo partido de sanción por su expulsión la temporada pasada con el Burgos.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Athletic Club - Rayo Vallecano 19.30.

Sevilla FC - Getafe CF 21.30.