Carlos Alcaraz: "Ahora puedo aguantar mentalmente partidos difíciles y el año pasado no"

El tenista español Carlos Alcaraz ha reconocido que este año llega "mucho mejor preparado" que en 2024 al US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, ya que siente que "mentalmente" tiene la "capacidad de aguantar partidos difíciles", a diferencia del año pasado.

"Este año siento que voy mucho mejor, y no porque haya ganado Cincinnati, sino porque mentalmente me siento con capacidad de aguantar partidos difíciles, de sobreponerme a momentos complicados cuando estoy en pista, y el año pasado no sentía eso. No sentía que tenía la capacidad o la fuerza mental para sobreponerme a las dificultades que pueda tener", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el murciano recalcó que la disputa en 2024 de los Juegos de París no ayudó a que llegase en las mejores condiciones, y que en esta edición será distinto. "Este año no ha habido Juegos Olímpicos, lo cual me ha permitido tener más tiempo para mí, de desconexión. Y ahora, para Nueva York, estoy mucho más preparado que el año pasado", subrayó.

Aún así, cree que el calendario del tenis "es tan intenso" y se juegan "tantos partidos", que "da igual lo que hayas hecho previamente". "Es como que, en cierto modo, no es que se te haya olvidado todo, pero no lo tienes muy presente, vas yendo semana tras semana e intentas estar lo mejor posible", indicó.

"He tenido más tiempo para tener días completamente libres, para recargar la mente y las pilas. He ido a Cincinnati con más felicidad y más hambre de jugar. Como se ha visto, estaba más preparado que el año pasado, y ahora me siento mucho mejor", prosiguió.

Por último, Alcaraz habló de su debut en el 'grande' norteamericano ante el local Reilly Opelka. "Va a ser muy difícil jugar contra Opelka por primera vez. Todos sabemos cuál es su estilo de juego, así que tengo que estar preparado para eso, centrado en el resto y en intentar meter la mayor cantidad posible de pelotas. Intentaré coger buen ritmo durante el partido, jugar bien los puntos desde el fondo cuando él me dé la opción, y veremos qué pasa. La confianza ahora mismo es alta. Me siento bien en la pista, me gustan las bolas y estoy listo", finalizó.