Starmer confía en dar un "paso histórico" para la seguridad de Ucrania y Europa

Washington, 18 ago (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, confió este lunes en Washington en poder dar un "paso histórico" para la seguridad de Ucrania y Europa y se mostró optimista de que se podrán lograr "avances reales hacia un resultado justo y duradero" en el conflicto ucraniano.

Starmer participa hoy en la reunión de líderes europeos con los presidentes de EE.UU. y Ucrania, Donald Trump y Volodímir Zelenski, respectivamente, para intentar avanzar hacia un acuerdo que ponga fin a la guerra que empezó en febrero de 2022 después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, invadiera territorio ucraniano.

Antes del comienzo de la reunión entre todos los líderes, Trump concedió la palabra a cada uno.

"Esta reunión podría ser un paso histórico en términos de seguridad para Ucrania en Europa. También creo que podemos lograr avances reales hacia un resultado justo y duradero", afirmó el primer ministro, quien insistió en que todos "quieren la paz" y apoyó una eventual reunión trilateral -Trump, Zelenski y Putin-.

Admitió que la guerra ha tenido un "enorme impacto" para los ucranianos, que "sufrieron las peores consecuencias, pero también en Europa y el Reino Unido. No hay familia ni comunidad que no se haya visto afectada. Y cuando hablamos de seguridad, no solo hablamos de seguridad en Ucrania. También hablamos de la seguridad de Europa y del Reino Unido, por eso es un tema tan importante".

"Creo que es una reunión crucial. Como grupo, creo que hemos tenido conversaciones telefónicas varias veces, señor presidente, pero ahora podemos reunirnos para avanzar", añadió.

Starmer agregó que confía en que se logren avances en cuanto a las garantías de seguridad, que tanto pide Ucrania, y resaltó la disposición a asumir la responsabilidad en ese aspecto.

"Creo que hoy podríamos dar un paso adelante realmente importante", insistió el líder laborista, y calificó una posible reunión trilateral como "paso sensato".

"Hoy será considerado un día muy importante de los últimos años y en relación con un conflicto que se ha prolongado durante tres años y pico. Y hasta ahora nadie, nadie ha podido llegar hasta este punto. Así que gracias por eso", dijo el jefe de Gobierno británico. EFE