Motagua, con el español Javier López en el banquillo, suma su primer punto en Honduras

Tegucigalpa, 17 ago (EFE).- El entrenador español Javier López debutó este domingo como timonel del Motagua con un empate 3-3 ante el Marathón, un resultado que impidió su asunción al liderato del torneo Apertura de Honduras al cierre de la quinta jornada.

La paridad sirvió como un ligero alivio para el Motagua, porque cortó una mala racha de tres derrotas al hilo, lo que le costó el puesto la semana pasada a su entonces entrenador, el argentino-hondureño Diego Vázquez.

El empate fue como una derrota para el visitante Marathón, que dirige el argentino Pablo Lavallén, porque no pudo mantener la ventaja de dos goles 1-3, que tuvo hasta el minuto 55.

La principal figura del Marathón fue Alexy Vega, autor de dos goles, que lo convierten en el máximo anotador del torneo, con siete, pero también fue 'villano', al fallar un lanzamiento de penalti que pudo significar el triunfo de su equipo, al minuto 79, cuando el juego estaba empatado 3-3.

El tercer gol del Marathón fue anotado por Henry Figueroa.

El Marathón hizo mejor sus deberes en el primer tiempo, mientras que el Motagua hizo lo suyo en el segundo, figurando en sus filas el argentino Rodrigo Gómez, autor de uno de los tres goles; su capitán, Marcelo Santos, y Jonathan Núñez, que convirtieron los otros dos.

El empate dejó al Marathón con diez puntos, uno menos que el Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel.

En el primer juego dominical, el Juticalpa derrotó en casa por 3-2 al Choloma.

El sábado, el Olimpia empató por segunda vez consecutiva, esta vez frente al Real España del costarricense Jeaustin Campos.

El partido también fue un homenaje para Jhow Benavídez, capitán del Real España, por sus 400 encuentros disputados con el club.

El Olimpia es escoltado por Marathón, Real España y Olancho, con diez unidades cada uno.

En el primer partido del sábado, el Olancho se impuso en su visita al Génesis por 1-3, mientras que después el Universidad Pedagógica derrotó en casa por 2-0 al Victoria. EFE