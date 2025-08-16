La policía británica investiga los insultos racistas a Antoine Semenyo en Anfield

La policía británica ha abierto una investigación después de que un hombre fuera expulsado del estadio de Anfield el viernes tras las denuncias de insultos racistas al jugador del Bournemouth Antoine Semenyo durante el primer partido de la Premier League de la temporada contra el Liverpool.

El delantero visitante Semenyo denunció haber sido objeto de insultos racistas por parte de un espectador, y el árbitro del partido Anthony Taylor detuvo el juego en el minuto 29. Habló con los entrenadores de los dos equipos, Arne Slot y Andoni Iraola, antes de que los dos capitanes, Virgil van Dijk y Adam Smith, fueran llamados a los banquillos.

Se leyó un mensaje contra la discriminación en Anfield, y agentes de policía entraron en la sala de árbitros en el descanso. La policía de Merseyside informó de que un hombre de 47 años fue sacado del estadio y que se está investigando su identidad.

El inspector jefe Kev Chatterton, al mando del partido entre el Liverpool y el Bournemouth, se mostró claro. "La policía de Merseyside no tolerará que se produzcan incidentes de este tipo ni ningún tipo de delito motivado por el odio. Nos tomamos muy en serio incidentes como éste, y solicitaremos proactivamente órdenes de prohibición de entrada al fútbol, junto con el club, contra los responsables", indicó.

"No hay lugar para el racismo y es vital que cualquiera que sea testigo de un delito de este tipo lo comunique a los auxiliares o a la policía inmediatamente, para que podamos tomar las medidas necesarias, como hemos hecho esta tarde. Como en todos los partidos, trabajamos en estrecha colaboración con el Liverpool y el Everton FC para garantizar la seguridad del público y de los jugadores", apuntó.

Un portavoz del Liverpool FC aseguró que el club "condena el racismo y la discriminación en todas sus formas". "No tienen cabida en la sociedad ni en el fútbol. El club no puede hacer más comentarios, ya que el presunto incidente de esta noche es objeto de una investigación policial en curso, que apoyaremos plenamente", manifestó.

Tras el incidente, Semenyo marcó dos goles en la segunda parte que ayudaron al Bournemouth a remontar dos goles de desventaja en Anfield, antes de que el Liverpool acabara ganando la contienda por 4-2.

Smith declaró posteriormente a Sky Sports News que esto "no debería estar pasando". "No sé cómo Ant ha podido seguir jugando y marcar esos goles. Es totalmente inaceptable. Hay que hacer algo. Arrodillarse no está surtiendo efecto. Le apoyamos y esperamos que se recupere.

"Quería que reaccionara porque es lo que yo habría hecho. Esto demuestra el tipo de hombre que es. Para ser justos, los jugadores del Liverpool también apoyaron mucho a Antoine y al resto del equipo. Se manejó de la manera correcta, pero estoy muy enfadado. No sé qué más podemos hacer. Nadie lo entiende, ya no sé qué decir. Sólo lo siento por Ant, es chocante", indicó.

La Premier League confirmó lo sucedido y aseguró que activó "el protocolo antidiscriminación". "El incidente de Anfield se investigará a fondo. Ofrecemos todo nuestro apoyo al jugador y a ambos clubes. El racismo no tiene cabida en nuestro deporte ni en ninguna parte de la sociedad. Seguiremos trabajando con las partes interesadas y las autoridades para garantizar que nuestros estadios sean un entorno inclusivo y acogedor para todos", subrayó.

El incidente se produce dos días después de que el jugador del Tottenham Hotspur Mathys Tel recibiera insultos racistas en internet tras fallar un penalti en la final de la Supercopa de Europa contra el Paris Saint-Germain.

La Asociación Inglesa de Fútbol (FA) se declaró "preocupada" por la acusación de racismo contra Semenyo y aseguró que se tomarían las "medidas apropiadas". "Estamos muy preocupados por la acusación de discriminación por parte de un sector del público, que fue comunicada a los árbitros durante el partido de la Premier League entre el Liverpool y el Bournemouth", expresó.

"Incidentes de esta naturaleza no tienen cabida en nuestro juego y trabajaremos estrechamente con los oficiales de partido, los clubes y las autoridades pertinentes para establecer los hechos y garantizar que se tomen las medidas apropiadas", concluyó.