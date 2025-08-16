El Liverpool FC completa el fichaje de Giovanni Leoni procedente del Parma

El Liverpool se reforzó este viernes con la contratación del defensa italiano Giovanni Leoni, procedente del Parma de la Serie A, quien llevará el '15' en su camiseta 'red'.

"El Liverpool FC ha completado el fichaje del defensa Giovanni Leoni, del Parma, sujeto a la autorización internacional y a una solicitud de permiso de trabajo exitosa", anunció el club inglés, con el jugador ya en la grada de Anfield para el estreno en Premier de su nuevo equipo contra el Bournemouth.

El jugador de 18 años se une a los campeones de la Premier tras pasar un examen médico y acordar este viernes un contrato a largo plazo. Leoni lució en Italia durante su única temporada con el Parma de la Serie A en 2024-25, disputando 17 partidos y marcando un gol.

"Estoy muy contento de estar aquí. Es una sensación realmente grandiosa y me siento honrado de estar aquí. Me siento muy honrado. Me alegró mucho. Cuando lo vi, dije: ¡Vaya, es una locura!. Estoy muy feliz", dijo en sus primeras declaraciones.

Leoni arrancó su carrera profesional con el Padua en marzo de 2023, solo tres meses después de cumplir 16 años. Pasó la segunda mitad de la campaña 2023-24 cedido en la Sampdoria de la Serie B, antes de que el Parma lo fichara definitivamente el verano pasado.