Rusia espera una visita recíproca de Trump después de la cumbre en Alaska

Moscú, 15 ago (EFE).- Rusia espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, efectúe una visita a Rusia tras la cumbre que mantendrá hoy en Alaska con el presidente ruso, Vladímir Putin, comunicó este viernes un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

"Estamos hablando de acciones simétricas. Si el líder ruso visita territorio estadounidense, esperamos una visita recíproca del líder de Estados Unidos a territorio ruso", declaró en una entrevista a la agencia TASS el enviado especial del Ministerio de Exteriores ruso, Rodión Miróshnik.

El diplomático alegó que la mejora de las relaciones con Estados Unidos no solo se debe construir en relación con Ucrania.

"Estados Unidos y Rusia tienen una amplia gama de asuntos: relaciones internacionales, económicas, culturales, deportivas y de otro tipo, muchas de las cuales han quedado suspendidas y deben desarrollarse en beneficio de las partes", explicó.

Ante la pregunta de si Trump podría visitar Crimea, península ucraniana anexionada por Rusia en 2014, Miróshnik respondió que "no hay que adelantarse a los acontecimientos".

Los mandatarios de Rusia y Estados Unidos se reunirán hoy en Anchorage, Alaska, donde se prevé que discutan sobre la situación de la guerra de Ucrania y la paz.

Será la primera reunión entre los líderes de ambos países desde 2021, cuando Putin se reunió con el entonces presidente de EE.UU. Joe Biden en Ginebra.

Putin será el primer líder ruso en la historia en visitar Alaska, que fue vendida a Estados Unidos en 1867 por 7,2 millones de dólares.EFE