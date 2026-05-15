Agencias

Delcy Rodríguez se reúne en Venezuela con una delegación del Banco Mundial

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Caracas, 15 may (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este viernes con una delegación del Banco Mundial (BM), encabezada por la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del organismo multilateral, Susana Cordeiro Guerra.

El equipo de Prensa Presidencial señaló, en una nota, que este encuentro marca un paso estratégico para la estabilización y desarrollo del país, como parte de una nueva etapa de diálogo orientada a la atracción de inversiones internacionales. EFE

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