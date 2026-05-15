Costa Rica anuncia "acciones internacionales" ante el "bloqueo comercial" de Panamá

San José, 15 may (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció este viernes que impulsará "acciones internacionales" frente al "bloqueo comercial" que desde 2019 aplica Panamá a una serie de productos costarricenses, como los lácteos, carnes, banano, piña y fresa.

"Es un tema que ya superó las instancias de negociación de Comex (Ministerio de Comercio Exterior) y que he trasladado de manera directa al canciller (Manuel) Tovar para que instale los mecanismos de diplomacia internacional y de acciones internacionales", declaró Fernández, durante una gira a una zona agrícola de la provincia de Cartago (centro), sin precisar cuáles son esas acciones.

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Costa Rica y Panamá mantienen una disputa por las restricciones que impuso este último país en 2019 y 2020 a la importación de productos agropecuarios costarricenses como banano, plátano, carne de res, de pollo, de cerdo, fresas, lácteos y piña.

En 2024, un grupo arbitral de la Organización Mundial del Comercio (OMC) le dio la razón a Costa Rica en el litigio con Panamá, por lo que este último presentó una apelación en enero de 2025.

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"Estoy del lado de los productores costarricenses y no vamos a consentir ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos de nuestro país", expresó Fernández, quien este viernes cumplió una semana en el cargo.

La mandataria afirmó que "el bloqueo comercial" de Panamá "en productos agrícolas es toda la prioridad" para ella como presidenta, y lamentó que se estén viendo afectados productores de papa, cebolla, de lácteos y otros más.

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El grupo especial de la OMC rechazó en 2024 el principal argumento de Panamá de que las medidas restrictivas eran provisionales por la supuesta "insuficiencia de pruebas científicas" aportadas por Costa Rica en el caso de fresas, piñas, bananas y plátanos.

Panamá dijo que la prohibición de importar esos productos de 16 establecimientos costarricenses se debía a que estos no habían renovado sus autorizaciones sanitarias.

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El pasado sábado, el ministro panameño de Comercio e Industrias, Julio Moltó, aclaró en un comunicado que Panamá ejerce mecanismos legítimos contemplados en el sistema multilateral de comercio, en defensa del sector productivo de su país y propendiendo por soluciones justas para ambas partes. EFE