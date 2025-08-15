2-1. Hulk pone a soñar al Mineiro con los cuartos de final

Río de Janeiro, 14 ago (EFE).- Atlético Mineiro logró una remontada esperanzadora en Belo Horizonte al vencer este jueves por 2-1 al Godoy Cruz argentino en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, cuya serie se definirá el próximo 21 de agosto en el estadio Feliciano Gambarte.

El gol decisivo fue obra de Hulk, quien selló la victoria en los minutos finales y dejó al conjunto brasileño con ventaja de cara al partido decisivo en la ciudad de Godoy Cruz.

Santiago Andino abrió el marcador para los visitante en el minuto 36, el argentino Tomás Cuello empató para la formación brasileña en el 66 y Hulk le dio la victoria a los anfitriones en el minuto 89.

El resultado le da una ligera ventaja al Atlético Mineiro, que sellará su clasificación a los cuartos de final al menos con un empate en casa. Un triunfo del Godoy Cruz por un gol de diferencia llevaría la decisión a los penaltis.

Fue un encuentro intenso de principio a fin, con un fuerte marcaje del Mineiro y una mayor ofensiva de Godoy Cruz en el primer tiempo, que después logró igualar el Galo en casa.

Los errores del inicio obligaron al técnico Cuca a cambiar a casi la mitad de la titular del equipo anfitrión en el receso y el desespero de ambos equipos hizo que el encuentro terminara plagado de faltas en el Arena MRV de Belo Horizonte.

Los argentinos consiguieron la ventaja en el minuto 36, tras un par de intentos, cuando Andino aprovechó un mal saque del paraguayo Junior Alonso para definir el gol sin contratiempos.

El Galo reaccionó con fuerza y diez minutos después Guilherme Arana aprovechó un rebote del portero Franco Petroli para meter el balón en la esquina de la red con un tiro cruzado que terminó anulado por el VAR.

El empate llegó en el minuto 66 con un vistoso gol de Cuello que tras una asistencia de Arana aprovechó la salida de Petroli para marcar el tanto igualador.

El gol revitalizó al Galo, que siguió presionando hasta que Hulk, a los 89 minutos, recibió en el área y definió con potencia para sellar el 2-1 definitivo.

- Ficha técnica:

2. Atlético Mineiro: Everson; Natanael (m.55, Dudu), Lyanco (m.82, Reinier), Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (m.45, Alexsander), Gustavo Scarpa (m.45, Igor Gomes); Hulk, Rony (m.45, Gabriel Texeira) y Tomás Cuello.

Entrenador: Cuca.

1. Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce (m.83, Bastián Yáñez), Mateo Mendoza, federico Rasmussen; Juan Andrés Meli, Vicente Poggi, Guillermo Matías Fernández, Nicolás Fernández (m.76, Walter Montoya); Facundo Altamira (m.76, Daniel Barrea), Agustín Auzmendi (m.65, Martínez Dupuy) y Santino Andino (m.83, Juan Marcelo Escobar).

Entrenador: Walter Ribonetto.

Goles: 0-1, m.36: Santino Andino. 1-1, m.66: Tomás Cuello. 2-1, m.89: Hulk.

Árbitro: el venezolano Alexis Herrera. Amonestó a Natanael, Lyanco, Mendoza, Cuello, Altamira, Junior Alonso.

Incidencias: Partido de ida de LOS octavos de final de la Copa Libertadores jugado en el estadio Arena MRV, de Belo Horizonte.