Von der Leyen pide que Israel “reconsidere” el plan de ocupación de la ciudad de Gaza

La máxima funcionaria del bloque europeo reclama cambios urgentes en la estrategia militar israelí, demanda la entrega de cautivos y advierte sobre la necesidad de permitir asistencia humanitaria sin obstáculos en la franja palestina

Por Newsroom Infobae

Bruselas, 8 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió este viernes al Gobierno israelí que “reconsidere” el plan militar para ocupar la ciudad de Gaza e insistió en la liberación de todos los rehenes y el “acceso inmediato y sin obstáculos" de ayuda humanitaria.

“La decisión del Gobierno israelí de ampliar aún más su operación militar en Gaza debe reconsiderarse. Al mismo tiempo, deben liberarse a todos los rehenes, que se encuentran retenidos en condiciones inhumanas”, dijo la mandataria europea a través de redes sociales. EFE

