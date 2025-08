Marc Guiu llega al Sunderland cedido por el Chelsea

El delantero español Marc Guiu jugará esta temporada en el Sunderland, cedido por el Chelsea, para seguir buscando su sitio en la Premier desde que hace un año dejara el FC Barcelona.

"El Sunderland AFC se complace en anunciar el fichaje de Marc Guiu, quien se traslada al Stadium of Light en calidad de cedido para la temporada 2025-26. El delantero, procedente del Chelsea, llega a Wearside tras formar parte del equipo Blue que ganó la Copa Mundial de Clubes de la FIFA el mes pasado", dice su nuevo equipo.

El ex del Barça, de 19 años, jugó 16 partidos con el Chelsea el pasado curso y anotó seis goles, todos ellos en la Conference League que ganó el conjunto londinense. "Me siento genial y tengo muchas ganas de que empiece la temporada. Me considero un delantero potente, capaz de marcar la diferencia con y sin el balón, y me enorgullezco de ser un goleador nato", dijo Guiu.

"Este año es una gran oportunidad para ayudar a llevar a este equipo a donde realmente se merece, y estoy deseando empezar", añadió en sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Sunderland, que recoge el comunicado oficial de su fichaje.

Guiu, con una destacada trayectoria en las categorías inferiores de la selección española, había dejado el FC Barcelona después de llegar a debutar con el primer equipo, un estreno fulgurante con gol a los pocos segundos contra el Athletic Club. El ariete disputó otros seis partidos con el primer equipo culé en la temporada 2023-2024, marcando también su primer gol en la Liga de Campeones.