Guti le muestra su apoyo públicamente a Rodolfo Sancho en su regreso con un abrazo

Después de vivir los que han sido los meses más complicados de su vida apoyando a su hijo en el juicio por asesinato a Edwin Arrieta, Rodolfo Sancho ha reaparecido públicamente en el estreno de la película 'Los Futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata' donde contó con el apoyo de muchos amigos que mostraron públicamente lo mucho que lo han echado de menos en este tiempo. Este fue el caso del futbolista Guti que, acompañado por su mujer Romina Belluscio, solo tuvo palabras de admiración y cariño hacia el actor.

"Yo le quiero mucho. Le he dado un abrazo. Hacía muchísimo tiempo que no le veía. Nosotros coincidimos cuando ellos estaban a la salida de clase. Yo empezaba también a jugar al fútbol" reconocía Guti tras reencontrarse con el actor mientras se fundía en un sentido abrazo. Además, Guti confirmaba que entre ellos siempre ha existido una buena amistad a pesar de que sus vidas han ido por caminos separados: "Es una amistad que teníamos de jóvenes, que bueno, por circunstancias de la vida, los caminos se van separando. Pero es verdad que cada vez que nos vemos, pues nos abrazamos y nos queremos".

Cambiando de tema, Guti se enteraba por la prensa de que su hija Zayra le había pedido matrimonio públicamente a su pareja: "¿Lo sabéis vosotros? Yo no lo había visto. No veo la televisión, ella no me ha dicho nada.Bueno, pues ya le preguntaré, a ver". En cuanto a si ejercerá de padrino en el gran día, el futbolista confesabba: "Bueno, no lo sé, porque no me he enterado de la boda. No sé si seré el padrino, no lo sé". Además, Guti tenía una petición en cuanto a la fecha de la boda se refiere: "Espero que no se casen muy pronto porque nosotros nos vamos de vacaciones".