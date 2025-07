Rocío Flores alza la voz tras la entrevista de Gema Aldón y Tamara en televisión

Rocío Flores viajaba este viernes hasta Cádiz para disfrutar de su tía, Gloria Camila, de la pequeña Rocío -hija de José Fernando y Michu, y de José María Ortega Aldón. Demostrando que siempre está cuando la familia lo necesita, la joven no dudaba en apuntarse a este plan familiar tras el triste fallecimiento de Michu.

Este sábado, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David se ha dejado ver junto con una amiga en un conocido supermercado comprando bebida y comida para disfrutar del día en familia y allí ha atendido a la prensa tras la entrevista de Gema Aldón y Tamara en televisión.

Después de que estas aseguraran que no entendía que hace Rocío en Cádiz cuando nunca ha ido a ver a la pequeña Rocío, la nieta de Rocío Jurado se defendía asegurando que "he venido a apoyar a su madre, a darle el pésame, a su hermana, aunque visto lo visto, no sé, sobre todo a José, a Gloria y a esa niña, que es lo importante en todo esto".

Dejando claro que lo único que le preocupa a la familia es la menor, Rocío ha comentado que "es una niña muy pequeña y lo importante en estas circunstancias es la niña, no los mayores".

En cuanto a las palabras de Gema y Tamara sobre su tía Gloria Camila, ha explicado que "no me corresponde a mí decir nada, solamente a pasar el día en familia e intentar disfrutar el día como se pueda". Allí, todos están disfrutando "de todo".