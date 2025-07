Patricia Kraus hace balance de su carrera en la música

19/07/2025 La cantante Patricia Krauss posa para Europa Press, a 18 de julio de 2025, en Madrid (España). EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

Patricia Kraus ha reaparecido ante las cámaras en el marco del lanzamiento de su nuevo single 'Voz Interior' y la presentación de su gira nacional 'Revolturas 2025' y ha hecho un repaso de su carrera profesional en el mundo de la música.

La artista ha explicado que "cuando fui a Eurovisión, después me costó mucho encontrar lo que yo quería hacer, decir que no a las cosas y encontrar un camino". Una etapa "difícil" porque tuvo que salir de la industria "para poder hacer un poco lo que yo quería" y eso "me costó mucho".

Después de esa época complicada vivió una más "bonita" porque ha podido hacer una carrera "donde he podido desarrollarme, donde he aprendido mucho de mis compañeros músicos que me he ido encontrando por la vida, de distintas bandas... lo bonito no es la meta, sino el camino".

La cantante ha presentado su nuevo single, 'Voz Interior' y ha aconsejado a los nuevos artistas jóvenes "que tengan paciencia y que vayan con lo que les gusta, pa'lante" porque "la mayoría de las veces muchísima gente que ha salido adelante le habían dicho que no y hay que porfiar, hay que insistir, y sobre todo espoo, lo que tú creas que tienes que hacer, hacerlo y no dejarte convencer por los demás, porque si te tienes que equivocar, te equivocas tú, con tu rollo".

Por último, también ha recordado a su padre, Alfredo Kraus, desvelando que "lo que más recuerdo de él aparte de como padre por supuesto es cuando le iba a ver y escuchar cantar, esa admiración".