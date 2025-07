Íñigo Errejón exige a Elisa Mouliaá que se retracte o se querellará contra ella por calumnias

Giro en el caso de Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá tras la denuncia de la actriz contra el exdiputado de 'Sumar' por un presunto delito de agresión sexual. Hace unos días salían a la luz unos audios que la intérprete envió a Soraya, dueña de la casa en suya fiesta, celebrada en septiembre de 2021, el expolítico habría abusado sexualmente de ella; y ahora es él quien ha dado el primer paso para querellarse contra la artista por un delito de calumnias, exigiéndole que se retracte de sus acusaciones y solicitando 10.000 euros en concepto de indemnización.

En las conversaciones entre Elisa y su amiga -que se remontan a febrero de 2025-, la actriz deja entrever sus dudas respecto a su denuncia contra Errejón: "Yo tampoco creo que sea un delito, pero tuve que contar lo que a mí me hizo. Todo explotó por un montón de denuncias anónimas contra este tío, y él dimitió reconociendo que podía haber tenido comportamientos machistas. En ese momento no lo consideraba un delito, ni igual ahora tampoco, porque estamos demasiado acostumbradas a los babosos, lo que pasa es que este tío ha hecho abuso de poder, se aprovechó de la situación en la que estaba" justifica.

Un mensaje al que la organizadora de la fiesta en la que supuestamente sucedieron los hechos respondía dejando claro que "me ceñiré a lo que yo vi y viví, no a lo que otros piensan o dicen de Errejón. Esto no va de ver si el chaval es buena o mala persona, esto va de una denuncia de acoso sexual que tú has puesto y a eso me ceñiré. Plantéate porque no hay nadie de esa fiesta que esté de acuerdo con tu testimonio en vez de intentar convencer a todos de que Errejón es un monstruo. Eso si quieres lo dejas para los platós de televisión. Nosotros somos personas con integridad".

"Si luego vas tú y dices que yo estaba súper 'happy' me jodes viva y me van a meter por denuncia falsa. Porque no lo estaba, yo estaba ilusionada y confundida. No entendía mucho que el tío fuese tan guarro sin haber hablado conmigo. Limítate a decir lo que te conté" le pedía Elisa a la testigo que, indignada, le recriminaba que intentase "chantajearla" con que es "madre soltera" cuando ha sido ella "la que ha decidido tirar con todo esto para adelante cuando no tenías pruebas. ¿Cómo tienes esa poca vergüenza? ¿Qué te has creído?".

Unos audios que dejan en la cuerda floja a la intérprete, a la que ahora Errejón ha dado el paso de denunciar, pidiéndole que se retracte después de haberle "acusado pública y falsamente de haber cometido un delito de extorsión respecto de dos testigos presenciales que declararon" en la causa en la que se le investiga por un delito de agresión sexual, solicitando 10.000 euros de indemnización. Si no lo hace, ha advertido, se querellará contra ella.

Los abogados del expolítico piden la celebración de un acto de conciliación, un trámite previo -en caso de que la actriz no retire sus palabras- a la interposición de una querella por un delito de calumnias.

La defensa de Errejón recuerda que el pasado 20 de junio declararon como testigos Borja y Soraya, los dos organizadores de la fiesta donde presuntamente se produjo la agresión sexual. "Mouliaá reaccionó en su red social X (antes, Twitter), difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", explica.

En este contexto, el escrito recoge una serie de mensajes posteados por la artista en la citada red social. "NO. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad", publicó Mouliaá en respuesta a las noticias publicadas por una serie de medios de comunicación. "La noticia es la extorsión de Errejón a mis testigos. De nada" o "Se llama extorsión chiqui, su testimonio es nulo. Da igual lo que digan" son otras de las publicaciones recogidas en el escrito de la defensa de Errejón.

Y, como apuntan los abogados del expolítico, se trata de "expresiones calumniosas, con clara trascendencia penal, que se exponen de forma reiterada y pública y que han sido leídas por miles de personas a través de la red social X". "Mouliaá ha acusado pública y falsamente a Errejón de haber cometido un delito de extorsión respecto de dos testigos presenciales, que declararon en sede judicial", denuncian.

Así, la representación del exdiputado indica que Soraya "negó ante el Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid haber hablado jamás con Errejón", apuntado que el otro testigo, Borja, "manifestó judicialmente que él mismo tomó la iniciativa de contactar con Errejón por correo electrónico".

"Como consecuencia de estos hechos, mi representado insta el presente acto de conciliación, previo a la interposición de la correspondiente querella, al objeto de que Mouliaá reconozca los hechos descritos anteriormente, retire inmediatamente las publicaciones calumniosas referidas, y se abstenga de publicar otras nuevas en sentido similar, e indemnice a Errejón Galván en la suma de 10.000 euros por los daños y perjuicios causados", apostilla.