Muere en un hospital de La Haya Félicien Kabuga, principal financiador del genocidio de Ruanda de 1994

El Mecanismo Residual para los Tribunales Penales Internacionales (MRTPI) ha informado este sábado de la muerte de Félicien Kabuga, millonario considerado el principal financiador del genocidio de Ruanda de 1994 en el que murieron más de 800.000 tutsis y hutus moderados en apenas 100 días.

"El señor Félicien Kabuga ha fallecido en un hospital de La Haya, en Países Bajos" bajo custodia de la Unidad de Detención de las Naciones Unidas, ha indicado el organismo judicial multinacional en un comunicado.

PUBLICIDAD

Las autoridades holandesas han sido ya notificadas para el inicio de los procedimientos e investigaciones pertinentes conforme a la legislación del país.

La presidenta del MRTPI, la jueza Graciela Gatti Santana, ha ordenado "una investigación completa sobre las circunstancias de la muerte del señor Kabuga" y ha puesto al juez Alphons Orie al frente de las pesquisas.

PUBLICIDAD

Kabuga, considerado como el "mecenas" del genocidio, está acusado de haber financiado mediante su gran fortuna las masacres de las Interahamwe, las milicias hutus. Suya era también la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTLM), medio desde el que se propagaban mensajes de odio hacia la población tutsi.

Tras 26 años a la fuga, Kabuga fue detenido en 2020 por un equipo de investigadores franceses que lo descubrió viviendo en un apartamento de París, donde residía bajo una falsa identidad. Fue acusado de genociodio, conspiración para cometer genocidio, incitación al genocidio y crímenes contra la humanidad como persecución, exterminio y asesinato.

PUBLICIDAD

El juicio comenzó el 29 de septiembre de 2022, pero el 7 de agosto de 2023 se dictaminó que Kabuga no era apto para ser juzgado y se ordenó que permaneciera bajo custodia de la Unidad de Detención de las Naciones Unidas a la espera de su previsible excarcelación. Ahora esperaba su libertad condicional pendiente de que algún país lo aceptara en su territorio.