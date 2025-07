Antiviolencia propone multa de 80.000 euros para un aficionado que encendió una bengala en el último Clásico

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, ha propuesto este martes una sanción de 80.000 euros, además de prohibir cinco años el acceso a los recintos deportivos, para un aficionado que "activó una bengala en el sector 219" durante el FC Barcelona vs Real Madrid disputado el pasado 11 de mayo.

La Comisión Permanente de Antiviolencia, reunida en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid, recordó en un comunicado oficial que esta persona ya tenía "en vigor una prohibición de acceso a los recintos deportivos". No obstante, aquel día entró al Estadi Olímpic Lluís Companys para ver ese Clásico de la jornada 35 en LaLiga EA Sports 2024/25.

Igualmente Antiviolencia propuso multar con 10.000 euros, y también prohibir el acceso a recintos deportivos por un periodo de 12 meses, a dos individuos que, ubicados en el sector 24 del mismo estadio, activaron una bengala en el transcurso de ese partido liguero entre culés y merengues.

Además, hubo propuesta de sanción de 50.000 euros y clausura temporal de Zubieta "por un periodo de un mes" para la Real Sociedad "por no establecer las necesarias medidas de control de acceso y permanencia de espectadores e impedir que un grupo de espectadores (200 personas aprox.) permaneciesen de pie durante el encuentro en las zonas noreste y noroeste; no impedir la venta de alcohol en la cafetería del interior del recinto; no impedir el consumo de alcohol en el interior del estadio; no impedir la introducción y activación de varios botes de humo y bengalas en el minuto 18 de la prórroga; y no impedir la invasión masiva del terreno de juego una vez acabado el encuentro Real Sociedad B - Nàstic de Tarragona".

Por otra parte, hubo una propuesta de sanción de 30.000 al Rayo Vallecano "por no establecer las necesarias medidas de control de permanencia de espectadores e impedir que, una vez acabado el encuentro, se produjese una invasión masiva del terreno de juego; por organizar el desplazamiento de los jugadores en un autobús, sin contar con la necesaria autorización de la Delegación del Gobierno ni haberlo comunicado con la antelación suficiente a la coordinadora de seguridad, hasta la Fuente de la Asamblea de Madrid una vez acabado el encuentro" ante el RCD Mallorca.

De igual modo, hubo una propuesta de sanción de 10.000 euros, y clausura temporal del recinto deportivo por un periodo de un mes, al Real Oviedo "por no establecer las necesarias medidas de control de acceso y permanencia de espectadores e impedir que, una vez acabado el partido, se produjese una invasión masiva del terreno de juego y se activasen varios artefactos fumígenos con ocasión del encuentro" ante el CD Mirandés.