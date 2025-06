Lara Dibildos, muy crítica, responde a Sonia Ferrer tras su 'advertencia' sobre Escassi

Aunque hasta ahora no se había pronunciado sobre las duras declaraciones que su ex Sonia Ferrer hizo sobre él tras su polémica ruptura con María José Suárez en junio de 2024, cuando la presentadora confesó que "no querría tenerle como enemigo" porque "no tiene escrúpulos" y ha dejado "muchos cadáveres por el camino", Álvaro Muñoz Escassi se ha sincerado sobre este asunto en la recta final de 'Supervivientes'.

Durante una conversación con Makoke, el jinete ha reconocido que no entiende por qué Sonia -con la que mantuvo una mediática relación en 2013, tras conocerse en el programa 'Mira quien salta'- habló así sobre él. Confesando que tiene "muchísimo cariño" a la catalana porque pasaron "momentos muy buenos", ha revelado que en ese momento la llamó, y al no cogerle el teléfono, le mandó un mensaje de audió al que nunca le contestó. "No entiendo por qué lo dijo, porque a mí no me gustan los malos rollos, y precisamente enemigos yo..." se ha sincerado.

Mientras Sonia prefiere guardar silencio y no reavivar esta polémica tras las palabras de Escassi, quién sí ha hablado del tema ha sido Lara Dibildos, que apoyando al padre de su hijo Álvaro se ha mostrado muy crítica con la colaboradora.

"Yo viví lo felices que fueron. No sé por qué Sonia dijo eso. Lo que no me gustó cuando lo escuché es cuando dejas en el aire y libre a la imaginación es peor... Te puedes imaginar cosas horribles" apuntaba en declaraciones a 'TardeAR'.

Este miércoles Lara ha asistido a la presentación de la obra de teatro que protagoniza Terelu Campos, 'Santa Lola', en Móstoles -es productora de la misma- y, con la educación que la caracteriza, ha vuelto a mostrar su extrañeza por la actitud de Sonia, admitiendo que no sabe por qué atacó de esa manera a Escassi.

"No es agradable, porque además cuando sueltas eso, algo así de fuerte, pero tampoco lo explicas, lo dejas en el aire... la imaginación es muy peligrosa, es peligrosísima. Entonces, pues no lo entendí, la verdad, pero eso lo tendrá que explicar ella" ha afirmado rotunda, dejando 'la pelota en el tejado' de la presentadora para que de un paso al frente y rompa su silencio.

"A mí Álvaro me contó exactamente lo mismo que ha contado en la playa, que no entendía por qué intentó contactar con ella y no pudo hacerlo, ¿no? Cuando antes habían tenido una relación cordial, de amistad. Yo evitentemente no tengo ni idea de por qué no ha querido hablar con él, pero me dio pena porque yo sé que Álvaro le guarda cariño y que tuvieron una relación muy bonita el tiempo que duró" ha asegurado, insistiendo en que no sabe qué ha podido pasar entre ellos.

Una polémica sobre la que el hijo que tiene en común con el sevillano no le ha preguntado nada, ya que como ha explicado, "ellos tienen una relación padre-hijo de comunicación absoluta. Ellos hablan, pero no de ahora, desde hace ya muchos años su hijo le puede preguntar todo, él explicarle todo, porque como sabe que hay cosas que pueden salir en prensa y algunas pueden ser verdad y otras pueden no ser verdad... Siempre ha querido que el niño sepa la verdad por su boca y yo también lo he intentado".

Orgullosa del paso de Escassi por 'Supervivientes', Lara nos ha hablado del emocionante momento en el que Álvarito y ella pudieron hablar con el jinete para darle una sorpresa durante la gala de este domingo: "Muchísima emoción, también nervios. Pero sobre todo por ver esa conexión que tienen padre e hijo, que yo sé cuál es, y la admiración que tiene nuestro hijo por él y que lo está pasando mal y está sufriendo. Yo me derrumbé y él seguía ahí con su padre, que no le viera flaquear".

Y es que aunque el jinete lo está dando todo en el reality, la actriz nos ha contado que "arrastra un problema de lumbares y de cervicales gordísimo desde hace años". "Pero jamás ha ido con eso por delante como excusándose. Tiene un dolor tremendo y nunca se ha quejado. Y el otro día se cayó en una recompensa importante porque ya no puede más, sabe que no es un niño y tampoco puede estirar las cosas" ha asegurado, dejando claro que en ningún momento ha querido perjudicar a Anita y a Montoya como se ha especulado. "En su vida privada podrán tener problemas, pero cuando están compitiendo son un equipazo y él nunca haría nada en contra" ha sentenciado.

Además, Lara se ha pronunciado sobre la faceta de actriz de Terelu, revelando que "estaba convencida" de que lo haría a la perfección a pesar de los nervios. "En el escenario paso nervios hasta yo, pero con su vis cómica y las tablas que ella tiene, sabía que lo iba a hacer muy bien y no me equivoqué. Han sido solamente dos funciones y ella tiene ahora que aprender a que cada teatro tiene un espacio diferente. Pero bueno, eso lo irá cogiendo con el tiempo. Lo importante es que ella la comedia la ha pillado y es muy difícil la comedia, ha sido muy rápida. Ella es muy divertida, que también ayuda mucho. Se ha dejado dirigir y bueno, lo importante es que el público durante horas y veinte no para de reírse. Y eso es... ya no te puedo decir más. Con eso lo hemos dicho todo" ha concluido.