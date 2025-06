Nacho Duato recalca sus palabras sobre la serie de Miguel Bosé

Nacho Duato está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida profesional ahora que regresa a los escenarios de Madrid con su compañía después de 15 años con un espectáculo que representará en el Teatro Albéniz y no puede estar más feliz.

En este contexto, el bailarín ha confesado que se siente "muy bien tratado" en España porque "si no hubiesen respetado y no hubiesen querido lo que hago, no hubiese durado 20 años en el Ministerio", pero ha dejado claro que "soy muy contestón y me meto con el ministro cuando haga falta, con tal de reivindicar el puesto de la danza en el panorama cultural".

Además, también ha hablado sobre el documental que están rodando sobre su trayectoria, desvelando que ha puesto cuatro condiciones: "Una, que no quiero hablar de danza, porque de danza no se habla, la danza se hace. Dos, que no quiero que nadie hable de mí. Tres, que no ponga música y, cuatro, no mirar a la cámara" porque "no quiero un documental en donde yo mire a la cámara y diga cualquier cosa".

Por último, aunque un poco reacio a hablar de ello, sobre la serie de Miguel Bosé en la que sale su personaje, Nacho ha recalcado que "nadie me pidió permiso para hacer esa serie, ni me mandó el guión para decir, 'oye, tú hablas así' porque yo no digo 'me mola' por ejemplo", dejando entrever su disconformidad con la serie.