"¡A punto!". Raphael, muy emocionado ante su inminente regreso a los escenarios

El pasado 17 de diciembre, la vida de Raphael 'se paralizaba'. Ese día, durante la grabación del especial navideño de 'La Revuelta' de David Broncano, el icónico artista sufría un accidente cerebrovascular y era ingresado de urgencia en el hospital Carlos III de Madrid. Diez días después, tras ser trasladado a su centro médico de referencia -el 'Doce de Octubre'- y someterse a diferentes pruebas médicas, el de Linares recibía el alta y hacía pública su enfermedad.

Tal y como detallaba el parte médico, el cantante de 'Mi gran noche' sufría un "linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo que justifican los síntomas neurológicos que presentó hace unos días". Un tipo de tumor cerebral poco frecuente que requería tratamiento específico ambulatorio y por el que debería guardar reposo un tiempo indeterminado, significando su retirada temporal de los escenarios.

Demostrando su fortaleza e ilusionado ante la posibilidad de reencontrarse con su público, Raphael ha respondido al tratamiento a las mil maravillas. A finales de febrero su familia anunciaba que uno de los nódulos había desaparecido y el otro estaba ya muy reducido y, optimistas aunque sin atreverse a dar fechas, apuntaban que el artista podría retomar su gira de conciertos si todo seguía como hasta ese momento.

Y el 23 de abril el inconmensurable cantante compartía la mejor de las noticias en redes sociales: "Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo. Os quiero mucho". "Durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó y hoy, con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido" expresaba en un post publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Será en tan solo 5 días, este domingo, cuando Raphael vuelva a los escenarios en el Teatro Romano de Mérida, en el marco del festival 'Stone & Music'. Volcado en los ensayos para que todo salga a la perfección, el artista ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y se ha sincerado sobre su felicidad ante su ansiado reencuentro con su público: "¡A punto! ¡Estoy a punto!" ha expresado emocionado con una gran sonrisa, asegurando que no está "nervioso" "porque el público es muy amigo mío" y confirmando que será un concierto muy especial al ser en un enclave tan mágico como el Teatro Romano.