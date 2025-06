X trabaja en algoritmo que potencie el alcance de publicaciones que gustan a usuarios con diferentes perspectivas

X (antes Twitter) está trabajando en un algoritmo de código abierto que potencie la visualización de publicaciones que gustan a usuarios "con diferentes persepctivas", para lo que ya ha comenzado una prueba piloto que ayude a darle forma.

La red social implementó las Notas de la Comunidad a finales de diciembre de 2022, un programa con el que los colaboradores pueden añadir contexto a publicaciones que pueden ser engañosas, con notas que se consideran útiles para personas con diferentes perspectivas.

Siguiendo su ejemplo, la red social que pertenece a Elon Musk ha anunciado que pretende desarrollar un algoritmo de código abierto que identifique "eficazmente las publicaciones que gustan a personas desde diferentes perspectivas", según ha explicado X en una publicación en su blog sobre Notas de la Comunidad.

Para ello, X ha iniciado un "pequeño piloto experimental" en el que pregunta a un subgrupo de colaboradores de Estados Unidos por qué creen que una publicación ha recibido 'Me gusta' de personas con diferentes puntos de vista, con el fin de que aporten más información y comenten la publicación.

Estos colaboradores pueden proporcionar respuestas como "tiene un punto importante", "es gracioso", "unifica un tema habitualmetne polarizado", "no estoy de acuerdo" o "no me interesa", entre otras opciones tanto positivas como negativas.

"Esto sigue el enfoque que adoptamos al desarrollar Notas de la Comunidad: comenzamos con una pequeña prueba piloto, que ampliamos con el tiempo a medida que se desarrollaba el producto y finalmente convertimos en un producto global", ha informado X.

La plataforma matiza que por el momento, la muestra de estos mensajes y sus calificaciones no afectan al contenido que se muestra en la red social. Pero con el algoritmo, pretenden destacar publicaciones que puedan reunir muchos me gustas. De este modo, el objetivo de la plataforma sería "descubrir ideas y opiniones que conecten distintas perspectivas".