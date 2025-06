Deja de soñar con el fin de semana: Royal Bliss desafía tus miércoles con los mejores planes

Hay semanas en las que todos los días parecen iguales, la rutina se adueña de la vida y los días se tiñen de gris. 'Los martes y miércoles rompen mi corazón' ('Tuesday, Wednesday break my heart), decía la banda británica de rock alternativo The Cure en su famosa canción 'Friday I'm in love', en la que gritaba a los cuatro vientos su amor por los viernes.

Frente a este estilo de vida rutinario hay varias opciones: dejar pasar los días y vivir soñando con los planes del fin de semana o desafiar a la rutina y convertir cada día en una jornada especial.

Para los que optan por esta segunda opción y apuestan por romper con la monotonía, Royal Bliss ha lanzado junto a Cultura Inquieta 'Desafía los miércoles', una serie de eventos que se celebrarán durante todo el mes de junio y que buscan transformar los anodinos miércoles por el mejor día de la semana gracias a una serie de experiencias únicas.

Arte, música, mixología... La propuesta de Royal Bliss promete hacerte vibrar las tardes de los miércoles, como se ha demostrado en sus primeras citas. El pasado miércoles la tienda de segunda mano La Gamberra Vintage acogió una sesión de DJ a cargo de Toni Aparisi, mientras que el artista Emmanuel Carvajal transformó las prendas de los asistentes con intervenciones artísticas en vivo.

Además, NIM Salón acogió un taller de grillz, en el que Valium Gem se encargó de poner decoraciones dentales a los asistentes, mientras que el DJ Betty Bunny marcó el ritmo del encuentro.

Además, la Barbería Malayerba fue la sede de un taller de ilustración personalizada. El espacio se transformó en un piano bar en vivo con Beca Laud interpretando grandes éxitos, mientras se celebraba un servicio gratuito de arreglo de barba y viñetas express dibujadas por el ilustrador Vic Panc.

PRÓXIMOS PLANES

Los próximos planes prometen planes en floristerías, mercados o enclaves culturales. Así, el 11 de junio el espacio El Invernadero se transformará en una floristería, donde diseñar tu propio bouquet de la mano del equipo de Hip&Love. Además, Ira Senatos liderará un taller de rotulación creativa en el que se podrán personalizar botellas de Royal Bliss con técnicas tipográficas.

La experiencia se completará con un set de Virtual Diva y un photocall inmersivo rodeado de flores acompañados por combinados Royal Bliss.

Una semana más tarde, el 18 de junio, podrás romper con la rutina en una galería de arte. Con entrada gratuita con registro previo en la app de Coca-Cola, en el Espacio Amén el arte cobrará vida con un DJ set de Bego Martín y un 'live painting' de una obra creada por el artista internacional Nicolás Villamizar.

En este entorno inmersivo rodeado de obras de arte, los cócteles Royal Bliss potenciarán esta fusión entre el arte, la música y la creatividad.

¡Potencia tu creatividad en el Mercado de Vallehermoso! Este enclave madrileño se transformará el 25 de junio en el epicentro de la creatividad de la capital con la actuación en directo de Maren, una artista emergente, que estará acompañada por los DJ sets de Javi Reina y Umami.

Además, una frutería del mercado se convertirá en un espacio de mixología, donde expertos guiarán a los asistentes a lo largo del proceso de creación de cócteles y combinados con frutas frescas y Royal Bliss.

Talleres de serigrafía en tote bags y creación de charms con diseños exclusivos de 'The Unexpected Social Club' complementarán la oferta cultural de una tarde en la que los puestos gastronómicos del mercado ofrecerán degustaciones especiales.

Para participar solo es necesario descargar la app de Coca-Cola, registrarse en el apartado de Royal Bliss y solicitar las entradas gratuitas para cada evento.