Starmer confía en no tener que enviar tropas a Europa ante una amenaza rusa

Londres, 2 jun (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este lunes que confía en que no sea necesario enviar en el futuro tropas del Reino Unido a la Europa continental ante una amenaza rusa, y alertó de que el mundo es más inestable e inseguro.

Starmer hizo estas afirmaciones a Radio 4 de la BBC antes de dar a conocer la llamada Revisión Estratégica de Defensa, que fue recomendada a expertos por parte del Ejecutivo laborista.

Al ser preguntado sobre si las fuerzas armadas británicas podrían ser desplegadas para defender a un aliado europeo de la OTAN, Starmer dijo: "yo espero que no, y para asegurarnos de que no sea así, debemos prepararnos" porque el Reino Unido "no puede ignorar la amenaza que representa Rusia".

"Rusia ha demostrado en las últimas semanas que no se toma en serio la paz, y tenemos que estar preparados", añadió.

Además, alertó de que el mundo ha cambiado y que "estamos entrando en una nueva era en materia de defensa y seguridad".

"Creo que es un sentimiento común en toda Europa y, en general, hay mayor inestabilidad en materia de defensa y seguridad que en muchos años, y mayores amenazas, lo que obviamente está repercutiendo directamente en el Reino Unido. De ahí la revisión", defendió el jefe del Gobierno sobre el aumento de la defensa.

El Gobierno tiene como objetivo aumentar el gasto en defensa, del actual 2,3 % al 2,5 % del producto interior bruto (PIB) para 2027, y al 3 % antes del fin de la próxima legislatura en 2034.

Como parte del refuerzo de la seguridad, el gobierno anunció hoy que construirá hasta 12 nuevos submarinos de ataque de propulsión nuclear e invertirá 15.000 millones de libras (17.700 millones de euros) en su programa de ojivas nucleares.

Además, comunicó el sábado que invertirá 1.500 millones de libras (unos 1.760 millones de euros) en la construcción de al menos seis fábricas de municiones y componentes explosivos, mientras que adquirirá hasta 7.000 armas de largo alcance de fabricación británica. EFE