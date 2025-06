Ter Stegen: "Estaré en Barcelona el año que viene"

El portero del FC Barcelona Marc-André ter Stegen ha desmentido este domingo las informaciones que apuntan a que su club planea venderle este verano, y ha asegurado que estará en el conjunto azulgrana "el año que viene".

"Nadie ha hablado conmigo. Sé que estaré en Barcelona el año que viene", apuntó a la prensa en el campo de entrenamiento de Herzogenaurach, donde Alemania prepara su partido de semifinales de la Liga de Naciones ante Portugal del próximo miércoles.

Ter Stegen tiene contrato con el club catalán hasta 2028. Esta temporada sólo jugó nueve partidos con el equipo debido a una grave lesión de rodilla, pero no cree que su situación en el club haya cambiado.

"Siempre hemos tenido grandes porteros, también en años anteriores. En el Barcelona hay competencia en todos los puestos. Estoy deseando que empiece la nueva temporada, porque tenemos un gran equipo, joven, dinámico y con hambre", afirmó.

Además, Ter Stegen ha declarado que no ha tenido ningún contacto con Hansi Flick desde que se publicaron las informaciones. "No hemos hablado y no hemos estado en contacto en los últimos días. Tampoco veo por qué. No hay ninguna situación de la que hablar", afirmó.

Ter Stegen no juega con Alemania desde septiembre, pero el seleccionador Julian Nagelsmann aseguró que será titular el miércoles contra el combinado luso.