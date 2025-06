Trent Alexander-Arnold, el 'mentalista'

Juan José Lahuerta

Madrid, 31 may (EFE).- Trent-Alexander-Arnold, el último fichaje que ha hecho oficial el Real Madrid, no sólo es un talento físico y técnico que ha triunfado en el Liverpool. Detrás del lateral derecho británico hay un aficionado al cultivo de la mente: ama el ajedrez, la ciencia de datos y el entrenamiento cognitivo.

Alexander-Arnold competirá con Dani Carvajal por un puesto en el que el Real Madrid ha flaqueado esta temporada. La banda derecha de la zaga madridista ha sido uno de los puntos débiles del equipo que ha dirigido Carlo Ancelotti, ahora en la selección brasileña. Ausente Carvajal por lesión, el preparador italiano recurrió -no siempre con éxito- a nombres como Lucas Vázquez o Fede Valverde para intentar cubrir un hueco clave en el esquema de su sustituto, Xabi Alonso.

Al nuevo técnico blanco le gusta jugar con laterales largos, de amplio recorrido. Deben tener aguante, capacidad ofensiva y solvencia atrás. Y con Carvajal aún en la fase final de su recuperación, la lupa estará puesta sobre Trent Alexander-Arnold, que se estrenará en apenas quince días, cuando comience el Mundial de Clubes.

La presión será máxima para el ya ex jugador del Liverpool, que, sin embargo, tendrá a su favor unas inquietudes muy beneficiosas para mantener el control y superar baches a los que se enfrentará más que probablemente cuando dé sus primeros pasos como madridista. Sus aficiones intelectuales pueden convertirse en un aliado importante para un refuerzo clave en la nueva era de Xabi Alonso.

La primera de ellas le empezó a cultivar desde muy niño: el ajedrez. Se aficionó jugando partidas con sus dos hermanos gracias a una pasión de su padre que heredaron los tres. Llegó a apuntarse a clases en el colegio para mejorar su nivel. Y tocó el cielo en 2018, cuando jugó una partida contra el campeón mundial Magnus Carlsen.

El encuentro lo organizó Kaspersky Labs, una empresa rusa de ciberseguridad que ofreció al entonces jugador del Liverpool enfrentarse a uno de los mejores jugadores de la historia. El resultado estaba cantado, pero Alexander-Arnold aceptó la oferta sin pestañear: era una manera de enganchar a los jóvenes a un juego con el que se divirtió durante horas en su infancia.

Aguantó 17 movimientos completos antes de caer derrotado. Otro, como Bill Gates, que también se enfrentó a Carlsen, no pasó de los nueve. "Me atrapó de verdad. No creo que hubiese podido hacerlo mucho mejor", declaró después de una partida que acabó con un caballo a e4 para certificar el jaque mate.

Pero Alexander-Arnold no sólo trabaja su cerebro con el ajedrez. También ha participado en estudios y extensos programas de entrenamiento para mejorar su rendimiento mental. Durante seis semanas, en 2021, participó en un estudio dirigido por el Dr. Dan Laby que evaluó al lateral derecho en su visión, velocidad de toma de decisiones y capacidad para aplicar todas esas habilidades en el terreno de juego.

Trabajó con la compañía 'NeuroTrainer' para mejorar su tiempo de reacción y su concentración. Lo hizo en sesiones diarias durante 42 días y, según los resultados, mejoró en todas las áreas.Su visión se agudizó en un 44 %, aumentó su capacidad para rastrear múltiples objetos simultáneamente, mejoró su capacidad de reacción y procesamiento de información en un 36 % y desarrolló una percepción espacial más precisa. También incrementó su capacidad para realizar múltiples tareas en paralelo, algo clave en el fútbol de élite.

Para conseguir esos resultados, Alexander-Arnold hizo ejercicios de seguimiento de múltiples objetos en 3D, completó entrenamientos de visión periférica diseñadas para expandir el campo visual y se enfrentó a escenarios virtuales que replicaban situaciones de juego de alta presión. De este modo, aprendió a elegir la mejor opción en fracciones de segundo.

Así es parte de la vida fuera del césped del flamante nuevo lateral derecho del Real Madrid. No se conforma con su talento natural y entrena su cerebro a través del ajedrez y de programas especializado cognitivos. Xabi Alonso tendrá entre sus filas a Trent Alexander-Arnold, el 'mentalista' del vestuario que va más allá del físico para mejorar su rendimiento sobre el césped. EFE