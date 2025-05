Toni Bou logra su victoria 160 en TrialGP

Redacción deportes, 31 may (EFE).- El piloto español Toni Bou (Repsol Honda HRC) logró este sábado en Calvi (Córcega) su victoria 160 en el Mundial de TrialGP al hacer pleno de puntos en la primera jornada del Gran Premio de Francia, cuarta cita del calendario 2025.

En un día caluroso marcado por las altas temperaturas, el líder de la competición arrancó a gran nivel con su Montesa Cota 4RT, con la que solo cometió dos fallos importantes en las zonas 3 y 10, terminando con ventaja suficiente para imponerse y llevarse los primeros 20 puntos del día, destacó su equipo en un comunicado.

Más igualada estuvo la segunda vuelta ya que un error de inicio del piloto catalán en la zona 2 le obligó a ir a contracorriente el resto del recorrido. Finalmente, Bou pudo reaccionar y sentenció el triunfo en la zona 12, donde consiguió otros 20 puntos en la general y el punto extra otorgado en la Power Section.

Otros dos pilotos españoles, Jaime Busto (Gas Gas Factory Team) y Gabriel Marcelli (Repsol Honda HRC) completaron el podio de la primera jornada en la prueba corsa, que vivirá su segundo capítulo este domingo con el segundo día de competición, que marcará el ecuador del Mundial de TrialGP 2025.

Bou se mostró "muy contento" con su actuación en un día "bastante duro por las altas temperaturas". "Las zonas no eran muy complicadas, por lo que hemos podido hacer una primera manga marcando la diferencia. La segunda carrera, por el contrario, he empezado mal por una caída en la zona dos que me ha costado un 5, que he ido arrastrando durante toda la carrera", resumió el catalán.

"Pero no hemos tirado la toalla y hemos luchado hasta el final llevándonos la mejor recompensa con una nueva victoria, además del punto extra en la Power Section. Ha sido un día perfecto, quiero dar las gracias al equipo por el gran trabajo y mañana buscaremos seguir la misma dinámica", añadió Bou. EFE