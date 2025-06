Alejandra Osborne defiende a su padre tras el altercado con la prensa

Bertín Osborne protagonizaba hace unos días un desencuentro con la prensa en el que mostraba su peor cara: "¿Tú crees que voy a hablar contigo?", decía el presentador de televisión al ser preguntado por la polémica que se ha creado entorno a su figura y la de Lali Torres.

Este viernes, su hija Alejandra se dejaba ver en el concierto de Justin Timberlake en Sevilla y, al preguntarle por ese altercado, no dudaba en defenderle: "Está en su derecho, no hay que responder, todo el mundo tiene un día malo, eso está claro".

Además, explicaba "no sé" lo que ha pasado entre Bertín y Lali Torres, y todo lo que se ha comentado de ellos desde que fueron fotografiados, por lo que "no te puedo decir nada" porque "yo no veo nada y no sé qué pasó".

Eso sí, Alejandra quiso aclarar que su padre "siempre" trata "muy bien" a la prensa, por lo que le extraña su actitud del otro día, aunque también reconocía que "hay momentos" que no son los apropiados para hablar.

En cuanto a cómo se encuentra el cantante, desvelaba que "está muy bien", pero se cerraba a hablar de Gabriela Guillén tras saber que Bertín ya conoce al niño en común que tiene con ella: "Yo no hablo de ese tema, no puedo hablar, que hable él".