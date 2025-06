Capriles espera que fallo de Supremo de EEUU no cause "más persecución" contra venezolanos

Caracas, 30 may (EFE).- El antichavista Henrique Capriles, diputado electo a la Asamblea Nacional (AN), espera que no haya "más persecución" contra los venezolanos en Estados Unidos, luego de que el Tribunal Supremo de este país fallara este viernes a favor de que el Gobierno de Donald Trump pueda retirar la protección legal temporal a 532.000 migrantes, entre ellos, procedentes de la nación suramericana.

"Esperemos que esto no traiga más persecución e injusticias para la gran mayoría de los venezolanos que trabajan honestamente y que no han cometido ningún delito", dijo el dos veces candidato presidencial en la red social X.

En ese sentido, el también exgobernador señaló que "esos venezolanos que llegaron a los EE.UU." emigraron en busca de "las oportunidades que les arrebató el poder" en Venezuela.

Además, pidió que los delitos que "cometieron unos pocos no signifique seguir maltratando la venezolanidad y a quienes trabajan duro y respetan las leyes" en EE.UU.

"¡Respeto y empatía a todos los venezolanos de bien!", agregó Capriles.

La máxima corte estadounidense ha concedido la solicitud de emergencia cursada por el Departamento de Seguridad Nacional con un voto de siete magistrados a favor y dos en contra: las liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.

La Administración Trump estaba tratando de impugnar un fallo de una jueza federal -que queda por ahora sin efecto- del estado de Massachusetts, que consideró que el Gobierno no podía anular este "parole humanitario" que permitía a estas 532.000 personas, procedentes también de Cuba, Nicaragua y Haití, vivir y trabajar de manera provisional en EE.UU., sin analizar el procedimiento caso por caso.

El de hoy es el segundo fallo del Supremo este año en este terreno, después de que hace 10 días autorizara a Trump a retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 350.000 migrantes venezolanos.

El llamado "parole humanitario" fue ampliado en enero de 2023 por el expresidente Joe Biden (2021-2025) para facilitar la inmigración legal de ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, entre las nacionalidades con mayor representación entonces en las llegadas irregulares a la frontera sur con México.EFE