La profesión médica defiende su liderazgo clínico y responsabilidad prescriptora frente a la Ley del Medicamento

La Organización Médica Colegial (OMC) y la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) han defendido este jueves el liderazgo clínico que ejercen los médicos y su responsabilidad para prescribir medicamentos frente a los aspectos introducidos en el anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, que extiende la capacidad prescriptora a enfermeras y fisioterapeutas, entre otras modificaciones.

"El que no entienda en el siglo XXI, en 2025, que la atención al paciente es multidisciplinar desde todos los ámbitos de las 14 profesiones sanitarias, no ha entendido absolutamente nada. Ahora bien, el que no entienda también que el liderazgo de esos equipos multidisciplinares reside en el médico, pues tampoco ha entendido absolutamente nada", ha aseverado el presidente de la OMC, Tomás Cobo, en una rueda de prensa celebrada para explicar las alegaciones que esta entidad y FACME han presentado al anteproyecto.

A este respecto, ha insistido en que no se trata de una ventaja "corporativista", sino que responde a los años que tienen que dedicar los médicos, en torno 11, para adquirir los conocimientos y competencias necesarias que derivan en la "responsabilidad" de liderar equipos y asumir la prescripción de fármacos.

En lo relativo a la prescripción, el coordinador del Observatorio de la Prescripción de la OMC, Pedro Hidalgo, ha detallado que prescribir no es escribir y tampoco es lo mismo que recetar, indicar o dispensar, ni un "acto burocrático", sino que se trata del "acto más difícil" que hace un médico.

Así, ha asegurado que aumentar el perfil de múltiples prescriptores, como hace el anteproyecto al introducir la figura de enfermeras y fisioterapeutas, "fragmenta la responsabilidad médica", "confunde al paciente" y "crea un conflicto entre profesionales que no debía".

"Los médicos tenemos licencia para prescribir, pero no tenemos licencia para gastar. Se nos otorga un poder, pero no estamos para hacer lo que queramos. Tenemos que ser también unos ayudantes en el uso racional del medicamento", ha añadido Hidalgo.

En este sentido, el coordinador del Observatorio de la Prescripción de la OMC ha profundizado en otra de las críticas al anteproyecto de Ley del Medicamento, denunciando que el texto "no define ni descriptivamente ni estipulativamente" qué es el uso racional del medicamento. "Para nosotros es una cosa tremenda y viene a acabar de confundir", ha destacado.

Al hilo, Hidalgo ha defendido el seguimiento terapéutico que realiza el médico después de prescribir un fármaco, así como la vigilancia de la adherencia al tratamiento y ha aludido a la alegación de la OMC contra la categoría de medicamentos de primera prescripción que crea el anteproyecto y que, según ha señalado, "induce al autoconsumo".

OTORGAR AL MÉDICO SU ROL

Por su parte, la presidenta de FACME, Cristina Avendaño, ha expuesto las propuestas de modificación consensuadas desde la Federación, que coinciden con las de la OMC en el objetivo de "hacer cambios para otorgar al médico el rol que le corresponde por la responsabilidad que asume en el proceso asistencial".

Según ha detallado, las alegaciones de FACME hacen hincapié en la participación del médico en el proceso de evaluación para la incorporación de nuevos medicamentos y tecnologías en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Asimismo, para asegurar un uso más eficiente de los medicamentos, propone que, cuando el médico prescribe una marca concreta dentro de la horquilla de los medicamentos financiados, el medicamento que se deba dispensar sea ese y no otro. "O sea, cuando no haya ahorro para el sistema por la sustitución, no ha lugar la sustitución", ha precisado frente a la posibilidad que brinda el anteproyecto al profesional de farmacia de sustituir este medicamento.

Pese a esto, Avendaño ha resaltado que a su Federación le parece "positivo" actualizar esta Ley y están "contentos" con algunas de las novedades que plantea, como la habilitación del acceso precoz de medicamentos que ya cuentan con autorización de comercialización y están a la espera de la decisión de financiación.

PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES

La vicepresidenta primera de la OMC, Mª Isabel Moya, ha destacado en su intervención que el anteproyecto de Ley pierde varias oportunidades, entre ellas, la de eliminar la denominación de medicamento en capítulo dedicado a los medicamentos homeopáticos y pasar a denominarlos productos.

Al hilo, Tomás Cobo ha señalado que el anteproyecto también pierde la oportunidad de fomentar la relación médico-paciente, que se encuentra en la actualidad "atomizada" por la implicación de múltiples especialistas y el posicionamiento del arsenal terapéutico y diagnóstico por delante de los médicos, y enfocarse en la medicina de precisión y personalizada que constituyen el camino a seguir.

Respecto a la relación que mantienen la OMC y FACME con el Ministerio de Sanidad para trabajar en esta Ley, Cobo ha expresado que existe la relación con el director general de Farmacia y están esperando a que estudien todas las alegaciones presentadas. "Vamos a ver si entre todos y con nuestra asesoría gratuita podemos mejorar y sacar una ley del año 2025, como decía antes, y siglo XXI", ha afirmado.

"Siguiendo con lo que plantea el doctor, nuestra percepción es muy positiva. Estamos ilusionados por que se haga caso a nuestras alegaciones y tanto por parte del secretario de Estado como por parte del director general, nuestra percepción es de voluntad de hacer mejoras a la Ley, y se lo ponemos fácil porque coincidimos en muchas de ellas, con lo cual yo soy optimista en que se hagan caso a nuestras alegaciones", ha finalizado la presidenta de FACME.