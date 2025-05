Birmania pide a sus ciudadanos en EE.UU. tener visado en regla en medio de expulsiones

Bangkok, 29 may (EFE).- La Embajada de Birmania en Estados Unidos urgió a sus ciudadanos en territorio estadounidense a mantenerse informados sobre las regulaciones en inmigración y tener su visado y documentos en regla en medio de la campaña de deportaciones del Gobierno de Donald Trump.

"El Gobierno anfitrión aplica estrictamente las leyes de inmigración, enfocándose en detener y procesar a inmigrantes ilegales y delincuentes para garantizar la seguridad pública, e insta a los inmigrantes ilegales que residen allí a abandonar el país", recoge este jueves el diario The Global New Light of Myanmar.

Este inusual comunicado publicado en la portada del diario oficialista, controlado por la junta militar de Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021, se produce cuando ocho migrantes de diferentes nacionalidades se encuentran retenidos en una base militar estadounidense en Yibuti, después de que la Justicia interceptara el intento de Washington de enviarlos a Sudán del Sur.

El grupo de expulsados está conformado por el mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez; los cubanos Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez; Thongxay Nilakout, de Laos; Kyaw Mya y Nyo Myint, de Birmania; Tuan Thanh Phan, de Vietnam; y Dian Peter Domach, de Sudán del Sur.

Trump ha pedido al Tribunal Supremo que bloquee el fallo de un tribunal inferior que le impide deportar a inmigrantes de varios países, entre ellos los birmanos, a Sudán del Sur sin darles la oportunidad de litigar sus casos.

La Embajada birmana pide a sus ciudadanos "ser precavidos" y cumplir con las regulaciones de inmigración ante el riesgo de ser detenidos y deportados si sus documentos no se encuentran en regla; y anima a los birmanos indocumentados a "salir de manera voluntaria".

"Quienes hayan llegado legalmente con una visa podrían continuar sometiéndose a controles de seguridad posteriores. Quienes hayan violado las leyes de inmigración o hayan hecho mal uso de sus visas podrían enfrentar la revocación de la visa, la deportación y graves consecuencias", apunta el texto.

La Administración de Trump también ha llevado su campaña de expulsiones a las universidades y otros centros de estudio.

El secretario de Estado, Marco Rubio, envió un cable diplomático a los consulados estadounidenses en el que ordena "con efecto inmediato" no programar nuevas citas para solicitar visados de estudiante o de intercambio hasta que "se emitan nuevas directrices", según informó este martes el portal Politico.

Rubio anunció este miércoles asimismo que el Gobierno de su país comenzará a revocar los "visados de estudiantes chinos, incluyendo aquellos con conexiones con el Partido Comunista Chino o estudiando en campos clave". EFE