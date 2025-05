Las mujeres en Darfur están "atrapadas" por la violencia sexual, denuncia MSF

El Cairo, 28 may (EFE) .- Las mujeres y niñas de Darfur están "atrapadas" por la extensión de la violencia sexual en Sudán en un contexto de conflicto armado entre el Ejército nacional y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y "no se sienten seguras en ningún sitio", denunció Médicos Sin Fronteras (MSF) en un comunicado.

Testigos y supervivientes de estos ataques en Darfur, entrevistadas por MSF, sienten que la violencia sexual es "algo inevitable".

"Las atacan en sus propias casas, cuando huyen de la violencia, cuando van a por comida, a recoger leña o a trabajar en el campo. Nos dicen que se sienten atrapadas", lamentó en la nota la coordinadora de emergencias de MSF, Claire San Filippo.

La ONG denunció que entre enero de 2024 y marzo de 2025 atendió a 659 supervivientes de violencia sexual solo en Darfur Sur, un 31 % de ellas menores de 18, y un 2,6 % niñas menores de 5 años.

En los centros de atención para desplazados de la provincia de Wadi Fira, en Chad, entre enero y marzo de 2025, MSF trató a 94 supervivientes de las que 81 eran menores de edad.

MSF instó a las partes enfrentadas a que "cesen los ataques brutales y las violaciones sistemáticas a mujeres y niñas y que se garantice la protección de la población civil" y sentenció que no se debe usar un conflicto armado como excusa para desatar la violencia sexual.

"No es una consecuencia natural o inevitable de la guerra, puede constituir un crimen de guerra, una forma de tortura y un crimen contra la humanidad. Las partes beligerantes deben exigir responsabilidades a sus combatientes y proteger a la población de esta violencia repugnante", demandó la coordinadora.

MSF teme que no se conozcan todos los ataques sexuales que se están cometiendo, que se producen en cualquier contexto y por múltiples agresores, ya que explicaron que los servicios siguen siendo limitados y las víctimas tienen dificultades para buscar tratamiento o hablar de sus experiencia.

"(Las partes) Deben ampliar inmediatamente los servicios para las supervivientes para que tengan acceso al tratamiento médico y la atención psicológica que necesitan desesperadamente", urgió San Filippo.

Las dificultades para acceder a la atención y protección médicas persisten debido a la falta y escaso conocimiento de los servicios que existen, al elevado coste de los desplazamientos a los centros y a la reticencia a hablar de los abusos por vergüenza, miedo al estigma o a las represalias, detalló la ONG.

La guerra en Sudán comenzó en abril de 2023 tras el fracaso de las negociaciones para incorporar a las FAR en el Ejército, y desde entonces convirtió al país africano en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta tras causar la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de más de 12,5 millones. EFE