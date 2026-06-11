Mujeres exigen justicia en Quito por una estudiante y una activista halladas sin vida

Quito,10 jun (EFE).- Cientos de mujeres se manifestaron este miércoles en Quito, capital de Ecuador, para exigir justicia por Nathaly Mafla, una estudiante universitaria de 20 años, y Monika Silva, una activista de origen polaco radicada en la provincia costera de Santa Elena, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en los últimos días.

En torno a las cinco de la tarde, decenas de personas comenzaron a congregarse en un memorial con fotografías, dibujos, flores y velas. Una a una, las asistentes encendieron una llama en recuerdo de las víctimas mientras guardaban minutos de silencio y coreaban consignas y canciones feministas.

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"Más que celebrar, lo que buscamos es recordar y levantar la voz al respecto", explicó Anahí Ganan, integrante del colectivo Tremendas Ecuador, una de las organizaciones convocantes.

La activista señaló que el memorial surgió a raíz de la muerte de Mafla y de Silva, y denunció que estos casos "ya no se pueden decir que sean actos únicos", sino que forman parte de una problemática que afecta a las mujeres en todo el país.

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Por su parte, Amy Soto, integrante de la Fundación Ciudadanas del Mundo, aseguró que la movilización también buscaba denunciar la falta de garantías de protección para las mujeres.

"Nos hemos dado cuenta de que el Estado y su ineficacia no nos están cuidando, que en la sociedad existen muy pocas garantías de protección y seguridad para las niñas, adolescentes y mujeres", afirmó.

Con el paso de las horas, la concentración creció hasta reunir a cientos de estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional, centro público donde cursaba sus estudios Mafla, que acudieron con pancartas, carteles y banderas moradas.

Muchas de ellas vistieron prendas de ese color y algunas rompieron a llorar durante el acto, marcado por consignas contra la violencia machista y peticiones de justicia para las víctimas.

Al finalizar el memorial, los manifestantes avanzaron por las calles aledañas y bloquearon temporalmente el tránsito en una de las vías cercanas mientras coreaban lemas en defensa de los derechos de las mujeres.

Mafla, de 20 años, estudiaba ingeniería en la Escuela Politécnica Nacional, donde fue vista por última vez el jueves 4 de junio, antes de ser reportada como desaparecida. Era originaria de Tulcán, en la provincia andina de Carchi, y su cuerpo fue encontrado sin vida en una quebrada en el norte de Quito este lunes.

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Por su parte, Mónika Silva, de origen polaco y radicada en Montañita, en la provincia costera de Santa Elena, era una reconocida activista anticorrupción y presidenta de la Fundación La Integridad, desde donde denunció presuntos casos vinculados a contratos públicos, venta de tierras y redes de poder local. Fue hallada sin vida el lunes 8 de junio en su vivienda y las autoridades investigan las causas de su muerte.

Ganán señaló que, según datos recopilados por organizaciones sociales, hasta abril se habían registrado alrededor de 73 feminicidios en Ecuador en lo que va de 2026.

"Lamentablemente sabemos que va a haber más", declaró.

Soto, además, reseñó que en Ecuador hay más de 7.000 mujeres desaparecidas.

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