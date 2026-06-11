Guterres alerta de los riesgos de un alto el fuego "a medias" en Oriente Próximo y dice "basta" a los ataques

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha lamentado este miércoles que esta semana se hayan producido ataques "más generalizados" en Oriente Próximo, tras la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán en la zona, al tiempo que, advirtiendo de los riesgos que entraña un alto el fuego "a medias", ha dicho "basta" a los "ataques" y "excusas".

"Esta semana ha traído consigo ataques más generalizados y un mayor deterioro de la situación, en la que el alto el fuego se asemeja más bien a un alto el fuego a medias", ha señalado Guterres en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha abogado por "no subestimar el riesgo de que ese alto el fuego a medias se convierta en un conflicto en toda regla".

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Condenando así que Oriente Próximo se vea "cada vez más sumido en la crisis", el secretario general de la ONU ha instado a "todas las partes" involucradas a "trabajar en una solución diplomática". "Basta ya de ataques. Basta ya de excusas", ha zanjado.

Ha sido durante la noche de este miércoles cuando el Ejército de Estados Unidos ha atacado diversos puntos de Irán, horas después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, amenazara con volver a atacar a la República Islámica, insistiendo en que Teherán tiene que firmar sin más dilación el acuerdo que llevan semanas negociando.

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