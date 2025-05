La Baronesa Thyssen recibe un premio arropada por su hija Carmen: "Es una digna sucesora. Y también mi hijo Borja"

Tan solo unos días después de su destacada ausencia en la inauguración de la última exposición de Borja Thyssen en el Museo Thyssen, en la que sí contó con el apoyo incondicional de su mujer Blanca Cuesta, Tita Cervera ha reaparecido en Barcelona para recibir un reconocimiento muy especial arropada por su hija Carmen Thyssen, presumiendo así orgullosa de su unión con la que confiesa es su "digna sucesora".

La baronesa Thyssen ha sido galardonada con el premio GAC 2024 convocado por Galerías de Arte de Cataluña y Art Barcelona por su aportación a las artes visuales, poniendo en valor la creación del futuro museo Carmen Thyssen de Barcelona, en un evento celebrado en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona en el que también fueron premiados otras personalidades como Eugenia Balcells, Lluís Coromina, Miquel Alzueta o Monstse Frisach.

Una ocasión muy especial en la que Tita, radiante con un traje blanco y top lencero al tono, no solo ha estado acompañada por su hija Carmen, con la que derrochó complicidad ante las cámaras, sino también por la pareja de la joven, Ignacio Barquero -hijo de José Luis Barquero, actual consejero delegado del Grupo Thyssen Collection- que prefirió mantenerse en un discreto segundo plano manteniendo las distancias en todo momento tanto con su novia, como con la que en un futuro podría convertirse en su 'suegra'.

"Es una labor que estoy agradecida que se me reconozca. No es fácil, es muy bonita, muy interesante, pero cuando lleva cantidad de sacrificios y de saber que tienes que hacer las cosas bien hechas, no es fácil, no es fácil tener el ojo para coleccionar, y luego grandes pintores que no te los traes del cielo porque... siglo XIX español y XXI no, pero el XIX y XX ha sido muy olvidado y gracias a Dios siempre he pensado en ellos, son grandes, grandes maestros" ha explicado emocionada al recibir el reconocimiento.

"He nacido en Barcelona, es mi ciudad y he vivido aquí hasta que me casé con Lex Barker, que vivimos también en la Costa Brava, pero vivimos en el extranjero y también Heinrich, bueno, ha estado viviendo muchos años en la Costa Brava. He procurado nunca perder mis raíces, ellos han venido de mis raíces, que les ha gustado muchísimo, que somos una tierra preciosa" ha revelado, explicando por qué ha decidido poner en marcha un nuevo museo que lleve su nombre en la ciudad condal, cuya inauguración ha confesado que le encantaría que tuviese lugar e 2027, "un número mágico".

Será su hija Carmen la que gestione esta pinacoteca, como ha anunciado orgullosa, confirmando que tal y como se especuló cuando ella y su melliza Sabina cumplieron la mayoría de edad, es la elegida para ser su sucesora: "Sí, gracias a Dios. Desde pequeñita procuré que se interesara por el mundo que a mí me apasiona y a ella también le está apasionando, está aprendiendo, está viendo... estoy muy feliz, que me siga, que me siga. Sí, a lo que le decíamos, una digna sucesora, además. Y también Borja, mi hijo también, también me ha seguido bastante, ahora también es coleccionista. He procurado desde pequeñitos que el arte estuviese en sus vidas, porque el arte engrandece los espacios, el mundo es pequeño" ha destacado, sin olvidarse de su primogénito. "Carmen se está preparando muchísimo, hasta la universidad se está preparando. Es duro, pero está muy bien" ha asegurado.

Como nos ha contado, no pudo asistir a la inauguración de la última exposición capitaneada por Borja "porque estaba en el extranjero, pero me hubiera gustado". "Procuro ir a todas sus exposiciones que hace" ha añadido, deslizando que a pesar de los rumores de distanciamiento que les rodean habitualmente, están en un gran momento familiar.

Quién parece que ha heredado su pasión por el arte es su nieta Kala (10), ya que como han desvelado Blanca y Borja, le encanta la pintura y ya ha pintado algnos cuadros: "Me alegro muchísimo, naturalmente si estás todo el día hablando de arte y viendo arte, pues te acaba gustando, y a veces sí, a veces no, pero gracias a Dios también es otra niña que le gusta, me encanta" ha expresado Tita con una gran sonrisa.

Muy sincera, la baronesa ha confesado cómo lleva el 'síndrome del nido vacío' ahora que sus mellizas están comenzando a hacer sus vidas. "Pues no es fácil, no es nada fácil. Desde luego que no es nada fácil, pero hay que tomarlo con alegría, porque la vida es así, hay que seguir el ritmo de la vida. Pero me gusta hacer muchísimas cosas, o sea que no tengo tiempo de pensar y ponerme melancólica" ha afirmado, reconociendo que aunque "ya sufrí mucho cuando Borja salió del nido, las niñas ahora es normal que salgan del nido, pero lo que pasa es que estoy más cercana con ellas porque no se han casado".

Lo que sí ha asegurado es que, a pesar de que se asegure que tanto Carmen como Sabina están enamoradas, no es así: "Ya, les ponen novios que es increíble, es increíble. Están libres, están libres. Son muy jovencitas. Que aprendan mucho, que es lo que hay que hacer hoy en día, nunca se aprende demasiado" ha sentenciado.