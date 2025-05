Crítica de Correa al abogado del alcalde de Guayaquil alimenta discrepancias entre ambos

Guayaquil (Ecuador), 28 may (EFE).- Las discrepancias entre el expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, que llegó al cargo de la mano del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), siguen creciendo, esta vez por una crítica que hizo el exmandatario al abogado que defiende a la autoridad local en un caso por presunto contrabando de combustible.

Ramiro García, expresidente de la Federación de Abogados del Ecuador y defensor de Alvarez en el caso denominado como 'Triple A', publicó este martes en su cuenta de la red social X que había recibido críticas por asumir la defensa del alcalde pese a haber sido "crítico del correísmo", pero que lo había hecho porque en el proceso "no hay nada que pueda considerarse medianamente sólido en su contra".

"Alvarez es inocente. Más allá de mis posiciones políticas, mi actuación es eminentemente técnica. Mi defensa no es a un partido o movimiento, es a un ciudadano con derechos, a quien se le ha imputado injustamente y sin evidencias", señaló García.

El abogado añadió que sus "principios y convicciones, especialmente del derecho a la defensa de las personas, son inclaudicables".

El alcalde de Guayaquil fue vinculado hace unos meses al caso 'Triple A', en el que se investiga una presunta trama de contrabando de combustible que implica a un conjunto de estaciones de servicio propiedad de su empresa familiar.

La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables reportó irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados por el Estado, lo que le habría causado un perjuicio, al supuestamente haber sido comercializados en países vecinos a un valor acorde al mercado internacional, sin subvenciones estatales.

Este martes estaba previsto que se iniciara con la audiencia preparatoria de juicio, diligencia que finalmente se suspendió, sin el anuncio de una nueva fecha para su reinstalación.

Horas después de la publicación de García, Correa respondió este mensaje señalando que le parecía "vomitivo" que el abogado diera "clases de moral y ética profesional" y publicó una foto del defensor dormido en lo que parecía una reunión social.

Alvarez señaló que el comentario de Correa le parecía "totalmente innecesario" y que lo consideraba una "falta de respeto".

"No tiene sentido este tuit, estoy en mi legítimo derecho de contratar a quien me parezca. Lo doloroso es ver cómo se prefiere atacar públicamente al abogado que me defiende a criticar en silencio y esperar que se solucione mi caso; así no esté de acuerdo con mi abogado", agregó.

"Sinceramente me da muchísima pena. Ni siquiera veo que en ese hilo del abogado se le falta el respeto a usted. De locos. Una pena", añadió el alcalde.

Este nuevo cruce de mensajes se suma a otras diferencias que han tenido el alcalde de la ciudad más poblada de Ecuador y el expresidente Correa por comentarios relacionados a la política.

La discrepancia más reciente fue el reconocimiento por parte de Alvarez y otras autoridades locales del correísmo de los resultados de las últimas elecciones que dieron el triunfo al presidente Daniel Noboa sobre la candidata correísta Luisa González, quien junto a Correa no los acepta y que ha denunciado, sin presentar pruebas concluyentes, la existencia de un "fraude".

"Si el pueblo eligió, hay que respetarlo. Más allá de que nos guste o no, el pueblo eligió democráticamente y hay que ser honestos en reconocerlo. Lo peor es ser un mal perdedor", dijo el alcalde la misma noche de los comicios.

A ese comentario se sumaron otros de autoridades locales electas por la Revolución Ciudadana, como las prefectas de las provincias de Pichincha y Guayas, Paola Pabón y Marcela Aguiñaga, respectivamente; y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Reacciones que, sin dar nombres, Correa dijo que habían sido "apresuradas" y "un error" por parte de quienes contradijeron la teoría de fraude que aún mantiene el movimiento político. EFE