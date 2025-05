Petroecuador vuelve a cambiar de gerente, en medio del incendio en su mayor refinería

Verona: "No me lo esperaba, era el primer Giro en el que no tenía la ambición de ganar" Carlos Verona celebra su victoria en la etapa más larga del Giro de Italia, dedicando su triunfo a Giulio Ciccone y destacando la importancia del esfuerzo colectivo del equipo Lidl Trek

Alex Márquez: "No hemos tenido mala suerte, me lo he buscado yo que me he caído solo" Alex Márquez reconoce responsabilidad tras su caída en Silverstone, destaca su actuación en la carrera esprint y reflexiona sobre la importancia de no cometer errores en futuras competiciones