Paco Caballero dirige Viaje de fin de curso, una comedia tras pandemia: "Cada vez somos peor referente para los jóvenes"

Este viernes 30 de mayo Amazon Prime Video estrena 'Viaje de fin de curso: Mallorca', la nueva película de Paco Caballero. Una comedia que sigue las díscolas andanzas de un grupo de adolescentes en la isla justo después de la pandemia del COVID-19. Yolanda Ramos ('Paquita Salas', 'Carmina y amén') es la profesora encargada de controlar a estos jóvenes, a los que, denuncia el director, los adultos tendrían que "mirar de otra manera".

"Parece que cada vez dejamos un futuro peor y somos un referente peor para los jóvenes", afirma el realizador en una entrevista concedida a Europa Press. "Solo hay que mirar un poco cómo está ahora mismo el mundo para ver el referente que somos los adultos", añade.

En 'Viaje de fin de curso: Mallorca', debido a un nuevo brote de COVID-19, un grupo de adolescentes se ven confinados en un hotel durante su esperado viaje para despedir el instituto. No obstante, deciden aprovechar la situación organizando una descontrolada fiesta, algo que les valdrá duras críticas por parte de algunos adultos, que apelan a su falta de responsabilidad.

"Irresponsables somos todos y lo hemos sido todos, y aquí quien diga que no lo ha sido seguramente mienta un poco", sentencia Caballero, que denuncia la falta de comprensión que se mostró hacia los jóvenes durante la pandemia. "No hemos sido empáticos, no hemos pensado que nosotros cuando teníamos esa edad también éramos iguales", señala.

Caballero opina que es preferible pensar en las responsabilidad durante el COVID-19 en términos colectivos en lugar de "atacar a un sector". "¿Qué lecciones vamos a dar a los adolescentes si nosotros nos comportamos aún peor?", inquiere, haciendo énfasis en el que el problema está en que "no nos miramos a nosotros mismos".

El director señala que esta falta de empatía hacia los adolecentes se extiende más allá del caso particular de la pandemia, señalando que se les usa como "arma arrojadiza" cuando "son los primeros que están ahí para ayudar". Caballero ve necesario comprender que los adultos tienen "parte de culpa de que los adolescentes estén mal" y señala que deberían dejar de mirarlos "como un bicho raro o como alguien que está ahí y que no sirve para nada".

https://www.youtube.com/watch?v=x8om4HmX5sw

YOLANDA RAMOS, "UN TERREMOTO"

Y de los adolescentes de 'Viaje de fin de curso: Mallorca' se encarga una profesora a la que da vida Yolanda Ramos, un personaje que, explica el director, Natalia Durán y Eric Navarro, guionistas del filme, escribieron específicamente pensando en ella. "Es una tía con un ingenio maravilloso. Es pura comedia", expresa Caballero, que describe a la actriz como "un terremoto".

Paco Caballero dirigió el pasado año 'Invisible', la serie que adapta la novela de Eloy Moreno, por lo que tiene experiencia trabajando con actores jóvenes. Y en este ocasión, señala, ha sido "muy fácil", pues "entendieron muy bien lo que se quería contar". Junto a Ramos, completan el reparto de 'Viaje de fin de curso: Mallorca' Berta Castañé, Claudia Roset, Martí Cordero, Enzo Oliver y Sara Vidorreta, entre otros.