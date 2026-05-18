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Rusia derriba 50 drones ucranianos, once veces menos que la víspera

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Moscú, 18 may (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 50 drones ucranianos de largo alcance, once veces menos que la víspera, cuando repelieron un masivo ataque con 556 artefactos aéreos, aseguró este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Entre las 21:00 hora de Moscú del 17 de mayo (18:00 GMT) hasta las 07:00 (04:00 GMT) del 18 de mayo, las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 50 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense ruso.

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Según Defensa, las naves no tripuladas fueron derribadas sobre siete regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov.

Durante la noche, ningún medio oficial o alternativo ruso informó de daños o víctimas como consecuencia del ataque.

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Se trata de un descenso considerable en comparación con el ataque del domingo, que no solo destacó por ser uno de los más masivos, sino porque fue el más intenso desde el comienzo de la guerra contra Moscú, donde fueron derribados 81 drones y murieron al menos tres personas por impactos contra edificios residenciales. EFE

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