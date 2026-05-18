La Marina ucraniana acusa a Rusia de haber atacado un barco chino

Kiev, 18 may (EFE).- El portavoz de la Marina ucraniana, Dmitró Pletenchuk, acusó este lunes a Rusia de haber atacado un buque comercial chino mientras éste se encontraba en aguas ucranianas.

“Sería interesante saber qué ha llevado a los rusos a tomar la decisión de golpear esta madrugada con un (dron) shahed a un buque comercial chino en nuestros mares”, escribió Pletenchuk en su página de Facebook.

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El portavoz de la Marina ucraniana ha agregado que no ha habido víctimas en el ataque, y ha calificado el hecho de que Rusia atacara supuestamente un barco chino de “novedad”.

Rusia ha golpeado con drones numerosos barcos comericales de bandera extranjera mientras estos estaban atracados en puertos ucranianos.

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Ucrania pide de manera regular a China que aproveche la influencia que tiene sobre Moscú para presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra. EFE