Verona: "No me lo esperaba, era el primer Giro en el que no tenía la ambición de ganar"

Roma, 25 may (EFE).- El español Carlos Verona, del Lidl Trek, ganador de la décimo quinta etapa del Giro de Italia, comentó tras su gran victoria, la segunda como profesional, que no se esperaba el triunfo porque era el primer Giro al que llegó "sin ambición de ganar".

"No, no me lo esperaba. Y estoy muy contento. Vine sabiendo que era el apoyo de Pedersen y Ciccone. Era el primer Giro que no tenía la ambición de ganar y por eso lo estaba disfrutando tanto. Lo he hecho por el equipo, por Ciccone (lesionado). Estaba preparado con mis piernas y mi mente", dijo al término de la etapa de 219 kilómetros entre Fiume Veneto y Asiago, la más larga de la competición.

Giulio Ciccone no pudo continuar tras la multitudinaria caída de este sábado que le provocó un hematoma en el cuádriceps.

Por su parte, Verona, a sus 32 años, triunfó en Asiago tras 219 kilómetros con una escapada de casi 40 y alzó los brazos en solitario para sumar su segundo triunfo en el ciclismo profesional tras la etapa reina que logró en 2023 en el Criterium de Dauphiné 2022. Es la primera victoria en una gran vuelta para el madrileño, emocionado al final por haber ganado tras el gran esfuerzo que brindó, además, la sexta etapa de la competición para el Lidl Trek.

"A falta de 45 kilómetros lo supe, que podía ganar. Pensé un poco antes que se me habñia escapado la oportuniddad, pero luego vi que erámos 15 en la escapada y mis piernas me han permitido ganar", explicó.

Fueron 5 horas, 15 minutos, 41 segundos que certificaron la hazaña de un Verona que, además de dedicar su triunfo al lesionado Giulio Ciccone, compañero del Lidl Trek, siempre soñó con una victoria como esta, en una etapa que mantiene al mexicano Isaac Del Toro como el gran líder de la 'Corsa Rosa' y que deja al esloveno Primoz Roglic (Red Bull- BORA) cada vez más lejos de la posibilidad de remontada. EFE