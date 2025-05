José Manuel Díaz-Patón no quiere retomar el contacto con Ágatha Ruiz de la Prada

Su ruptura con Ágatha Ruiz de la Prada fue de lo más sonado a principio de año después de la polémica en la que se vio envuelta la diseñadora por un comentario fuera de lugar sobre la comunidad gitana... pero, ¿tiene relación José Manuel Díaz-Patón con la que fue su pareja en los últimos años?

El abogado acudía este viernes a la plaza de toros de Las Ventas y allí era preguntado por Ágatha. Con total sinceridad y sin dejar ninguna duda en el aire, José Manuel confesaba que actualmente "no existe" ninguna relación con ella.

Además, al preguntarle si tiene intención de retomar la relación o incluso el contacto, se mostraba contundente: "No he hablado con ella. Vamos, te quiero decir... que no hablo con ella", dejando claro que no.

Por último, sobre el reportaje que la diseñadora ha hecho en la revista ¡HOLA! Patón sí que reconocía que está "guapa". Eso sí, es escuchar el nombre de Carmen Lomana y volvía a la guerra con ella: "¿Y quién es Carmen Lomana?".