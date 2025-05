El Celta de Vigo se juega Europa ante un Getafe liberado

Getafe (Madrid)/Vigo (España), 23 may (EFE).- El Celta de Vigo afronta su visita al Coliseum con la obligación de ganar para no depender de Rayo y Osasuna en busca de su clasificación europea, mientras que el Getafe, salvado la pasada jornada, espera despedir un curso irregular y convulso con un triunfo que deje un buen sabor de boca a su afición.

El equipo madrileño ganó la pasada jornada al Mallorca en Son Moix, frenó su caída libre tras seis derrotas consecutivas y, de paso, consiguió la salvación matemática a falta de un partido. Para celebrarlo, José Bordalás dio tres días de descanso a sus jugadores, por lo que este último partido lo han preparado solo con dos sesiones de entrenamiento.

El técnico azulón confía que sus jugadores, liberados tras cumplir el objetivo, den su mejor versión sobre el césped del Coliseum para despedir una temporada muy irregular en la que se ha sufrido más de lo que se podía esperar.

Bordalás cuenta para este partido con la importante baja del centrocampista Luis Milla, que cumplirá sanción tras ciclo de amonestaciones y su lugar en el once podría ocuparlo Yellu.

El partido no se sabe si tiene una connotación especial para José Bordalás, que no ha querido desvelar su futuro. Tiene contrato con el Getafe una temporada más pero también tiene el compromiso de su presidente, Ángel Torres, de que si viene un equipo grande puede quedar liberado. En la rueda de prensa previa emplazó al lunes, una vez terminado el campeonato, para hablar con el máximo dirigente, sin emitir un expreso deseo de continuidad.

Enfrente está el Celta, que tras desaprovechar la primera oportunidad ante el Rayo, buscará en el Coliseum el triunfo que necesita para certificar su regreso a la Liga Europa sin depender de lo que suceda en Vallecas y Vitoria, donde Rayo y Osasuna se miden a Mallorca y Alavés, respectivamente.

Históricamente, al Celta no se le ha dado bien el estadio del Getafe. Allí solo ganó una vez en sus últimas siete visitas. Fue a finales de octubre de 2021 y con Martínez Munuera como árbitro. El valenciano dirigirá la ‘final’ de mañana. Después de aquel 0-3, el Celta encadena 17 partidos sin celebrar un triunfo con Martínez Munuera como árbitro.

Más allá de esos datos estadísticos, el celtismo se ha movilizado para arropar a su equipo en el Coliseum, donde se espera a más de 4.000 celtistas. No se recuerda una movilización tan grande desde la semifinal europea ante el Manchester United en Old Trafford en 2017.

Como suele ser habitual, Claudio Giráldez no ha dado pistas sobre su once. Pero todo apunta a que Iago Aspas, lejos de su mejor nivel, arrancará nuevamente en el banquillo. Borja Iglesias, tras recuperarse de las molestias que le alejaron de la titularidad ante el Rayo, apunta a ser el referente ofensivo del equipo vigués.

- Alineaciones probables:

Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Djené, Duarte, Alderete, Diego Rico; Terrats, Arambarri, Uche, Yellu; Y Mayoral.

Celta de Vigo: Guaita; Javi Rodríguez, Yoel Lago o Carlos Domínguez, Marcos Alonso; Carreira, Beltrán, Moriba, Mingueza; Fer López, Alfon y Borja Iglesias.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Estadio: Coliseum.

Hora: 19:00 GMT

------------------------------------------------------

Clasificación: Getafe (13º, 42 puntos), Celta de Vigo (7º, 52 puntos)

La clave: el Celta es el único que tiene algo en juego, por lo que su intensidad se debe notar en el césped.

El dato: el Celta solo ha ganado en dos de sus trece visitas al Coliseum en Primera, la última en 2021. El balance es de ocho victorias locales, tres empates y dos triunfos del Celta.

Las frases:

- Bordalás (Getafe): "No me importa el futuro, a partir del lunes me sentará con el presidente para hablar"

- Iago Aspas (Celta): “Martínez Munuera es de los árbitros que más me gusta”

GETAFE/CELTA

Altas: Djené, vuelve tras sanción en el Getafe.

Bajas: Milla, por sanción en el Getafe, y Starfelt y Jailson, por lesión en el Celta. EFE

dmg/drl/jap