Temas del día de EFE Internacional del 22 de mayo de 2025 (18.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Ginebra - Un total de 198 camiones han entrado en la Franja de Gaza a través del cruce fronterizo de Kerem Shalom, según la ONU, si bien el presidente de la sociedad de socorro de la Media Luna Roja Palestina, Younis Al Kathib, afirma que en realidad no se tiene idea de dónde están exactamente esos camiones mientras la población está sufriendo una situación al límite de la hambruna.

- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que los disparos perpetrados ayer por soldados contra una delegación de diplomáticos cerca del campamento de Yenín, territorio palestino ocupado por Israel, se debieron a un "accidente", ya que las tropas "no atacan a civiles".

- Se ha enviado información de que al menos 52 personas murieron desde el amanecer en los ataques de Israel contra la Franja de Gaza desde anoche y de que al menos 29 niños y ancianos han muerto de hambre en la Franja en los dos últimos días.

- El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, y el primer ministro libanés, Nawaf Salam, coincidieron en la necesidad de desarmar a las facciones palestinas en el Líbano como parte de los esfuerzos locales para que deje de haber armamento en manos de actores no estatales.

EEUU TIROTEO

Washington - Un hombre -que tenía la ciudadanía alemana- y una mujer empleados de la embajada de Israel en Estados Unidos fueron asesinados a tiros este miércoles por la noche en el exterior del Museo Judío de la Capital (Washington DC), donde se estaba celebrando un evento del Comité Judío Americano (AJC).

- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un videomensaje, condenó este jueves el asesinato de dos trabajadores de la embajada israelí en Washington y dijo que quienes hoy gritan 'Palestina libre', como hizo el atacante tras el tiroteo, es como si emularan el saludo 'Heil Hitler' utilizado por los nazis.

(Se han enviado detalles de la investigación y reacciones de condena, entre ellas las de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, de Israel, Isaac Herzog, y del primer ministro, Benjamin Netanyahu, así como de varios países occidentales)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev - Rusia y Ucrania intercambiaron las listas de mil prisioneros de cada país a ser canjeados en el marco del mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la guerra, anunciaron este jueves fuentes oficiales.

- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que el ejército está creando una zona de seguridad en la frontera con Ucrania, lo que incluiría territorio de las regiones ucranianas de Sumi y Járkov.

- El Kremlin negó que ya haya un acuerdo sobre la sede de la próxima ronda de negociaciones con Ucrania, después de que la prensa estadounidense filtrara que se celebrará a mediados de junio en el Vaticano.

- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reafirmó en una rueda de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que los países miembros necesitan aumentar de forma considerable su gasto en defensa, "mucho más" que el 2 % del PIB, y que esa será la principal cuestión de la cumbre de la Alianza de junio.

EEUU PRESUPUESTO

Washington - La Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. aprobó este jueves por estrecho margen el megaproyecto de recortes fiscales y gastos impulsados por el presidente, Donald Trump, quien pidió a continuación al Senado que se "ponga manos a la obra" para enviar esta iniciativa a su despacho "lo antes posible".

G7 FINANZAS

Toronto - La reunión en Banff (Canadá) de los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G7 finaliza este jueves con sesiones sobre delitos financieros y la inteligencia artificial, en una cumbre dominada por la guerra arancelaria desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

- El crecimiento económico de la OCDE se ralentizó en el primer trimestre hasta solo un 0,1 % del PIB, lejos del 0,5 % del anterior, debido sobre todo a la contracción de Estados Unidos (-0,1 % tras 0,6 %) y de Japón (-0,2 % tras 0,6 %).

EEUU CRIPTOMONEDAS

Nueva York - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organiza de nuevo este jueves una gala de promoción de criptomonedas, incluida la suya, el $Trump y la USD1, considerada una "stablecoin" (criptomoneda estable) vinculada a uno de sus hijos, que está respaldada por bonos del Tesoro y ha generado múltiples críticas por su conexión con Binance, bajo la lupa del regulador estadounidense.

MÉXICO VIOLENCIA

Ciudad de México - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este jueves su llamamiento a no especular sobre el asesinato a balazos de dos colaboradores de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, el pasado martes, después de que el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, dijera que la violencia política en el país vecino “es real”.

EEUU ESPAÑA

Washington- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, recibe este jueves a su homólogo español, José Manuel Albares, quien acude a Washington a invitación de la Administración de Donald Trump y con el objetivo de impulsar el vínculo transatlántico.

VENEZUELA ELECCIONES

Caracas - La campaña política para los comicios regionales y legislativos del domingo en Venezuela concluye este jueves con la convocatoria a una gran concentración del chavismo en Caracas, mientras la oposición, que acude dividida a unos comicios en los que ha advertido sobre la escasa información hacia los votantes, apela a recorridos y mítines en distintos puntos del país.

- La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reafirmó su rechazo a los comicios legislativos y regionales del domingo y aclaró que no impulsará "ningún tipo de boicot" contra dichas elecciones.

ECUADOR INVESTIDURA

Quito - La "guerra" lanzada contra el crimen organizado, el déficit de la economía ecuatoriana y la creación de empleo se presentan como los tres grandes retos que abordará el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en su nuevo mandato para el que fue reelegido hasta 2029.

FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) - Paul Mescal y Josh O'Connor protagonizan una de las películas mas esperadas de la competición de Cannes, 'The History of Sound', del sudafricano Oliver Hermanus, que se presenta este jueves en rueda de prensa, al igual que 'Sentimental Value', del danés Joachim Trier, y 'Romería', de Carla Simón.

- La Cinef, la sección de cortometrajes propuestos por escuelas de cine al Festival de Cannes, anuncia los premios de esta edición.

CHILE POESÍA

Santiago de Chile - Convencido de que "la poesía es la esperanza de lo que no tiene esperanza", el poeta chileno Raúl Zurita, uno de los mayores autores vivos en castellano, reflexiona en una entrevista con EFE sobre el valor y el porvenir de los versos frente a los desafíos que emergen en el "feroz" mundo actual. Por Paula Padilla Argelich

KIM KARDASHIAN

París - Las defensas de varios de los acusados secundarios en el juicio por el millonario robo de joyas a Kim Kardashian en París en 2016 destacaron este jueves la falta de pruebas contra sus clientes, a la espera de escuchar a los de los dos principales imputados.

ISABEL ALLENDE

Madrid - La escritora chilena Isabel Allende, la autora más leída en español, ha asegurado este jueves, en su discurso de investidura como doctora honoris causa en Humanidades por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que "memoria y literatura son inseparables" y que ambas la han definido.

ESPECIALES

Este jueves se enviará la segunda parte de una serie especial con motivo de las elecciones regionales y legislativas en Venezuela del domingo, que incluirá entrevistas con los opositores Henrique Capriles y Juan Requesens, así como sendos temas sobre como concurre la oposición y el chavismo a las elecciones y unas claves sobre la elección en Esequibo.

