Trump asegura que EE.UU. ha transportado petróleo por Ormuz sin conocimiento de Irán

Washington, 10 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que su país ha estado transportando petróleo por el golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz sin conocimiento de Irán y pese al bloqueo, lo que, según afirmó, ha contribuido a contener la inflación.

"Lo puedo contar ahora. Hemos estado sacando millones de barriles de petróleo. Nadie lo sabe. ¿Sabes quién no lo sabe? Irán, hasta ahora mismo", declaró a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario detalló que, recientemente, Estados Unidos logró que 22 barcos atravesaran el estrecho "tarde en la noche y sin luces", ya que, según dijo, Irán no dispone de radares para detectarlos porque han sido destruidos durante la guerra.

Aseguró que este flujo de crudo ha permitido que el precio del petróleo se sitúe en 85 dólares por barril y evitado que supere los 200 dólares.

Trump hizo estas declaraciones al ser preguntado por la inflación, que se disparó en Estados Unidos en mayo hasta el 4,2% interanual, impulsada por el encarecimiento de la energía en el contexto del conflicto con Irán, iniciado en enero tras la ofensiva estadounidense e israelí.

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El presidente afirmó que, una vez finalice la guerra, "la inflación caerá como una piedra".

No obstante, anunció que este miércoles Estados Unidos volverá a atacar "con dureza" a Irán, tras la ronda de bombardeos del martes en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, lo que pone en riesgo las conversaciones de paz. EFE

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